В Приамурье похолодает и усилится ветер: прогноз погоды на 23 мая

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В Амурской области 23 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14-19 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит плюс 4…9 градусов, местами по северу будет от минус 4 до плюс 1. Днем термометры покажут 15…20 градусов тепла, местами по северу – плюс 5…10.

В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду с порывами до 9-14 метров в секунду. Термометры ночью покажут 4…6 градусов выше нуля, днем – плюс 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.