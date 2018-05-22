В детсаду Благовещенска из-за кишечной инфекции временно закрыли одну из групп

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Чтобы избежать возникновения новых случаев заболеваний, в детском учреждении проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия в части усиления «утреннего фильтра» при приёме детей. По его результатам уже выявлено четыре ребёнка, направленных в медицинские организации по месту жительства.

Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, усилен дезинфекционный режим в образовательном учреждении. Приказом руководителя детского учреждения образовательный процесс в младшей группе № 3 приостановлен на семь дней.

Чтобы установить причины и условия, способствующие возникновению заболеваний, проведён отбор биоматериала от контактных детей и персонала учреждения, а также проб пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований. По предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной возникновения заболеваний послужил занос инфекции в учреждение и распространение контактно-бытовым путём в условиях нарушения требований санитарных правил к мытью и хранению столовой посуды и дезинфекционному режиму.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Амурской области.