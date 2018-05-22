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В детсаду Благовещенска из-за кишечной инфекции временно закрыли одну из групп

В детсаду Благовещенска из-за кишечной инфекции временно закрыли одну из групп
Фото: infpol.ru

В Роспотребнадзоре по Амурской области прокомментировали ситуацию с заболеванием детей, посещающих детский сад № 47 Благовещенска, острыми кишечными инфекциями. По данным ведомства, в учреждении было зарегистрировано три случая заболеваний в одной группе. В этой связи управление проводит эпидемиологическое расследование.

Чтобы избежать возникновения новых случаев заболеваний, в детском учреждении проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия в части усиления «утреннего фильтра» при приёме детей. По его результатам уже выявлено четыре ребёнка, направленных в медицинские организации по месту жительства.

Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, усилен дезинфекционный режим в образовательном учреждении. Приказом руководителя детского учреждения образовательный процесс в младшей группе № 3 приостановлен на семь дней.

Чтобы установить причины и условия, способствующие возникновению заболеваний, проведён отбор биоматериала от контактных детей и персонала учреждения, а также проб пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований. По предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной возникновения заболеваний послужил занос инфекции в учреждение и распространение контактно-бытовым путём в условиях нарушения требований санитарных правил к мытью и хранению столовой посуды и дезинфекционному режиму.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Амурской области.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Кис

    Кис
    2 часа назад

    Очень хорошо. Такая ситуация в саду № 47 повторяется уже не первый раз сначала 2018 года, так в феврале закрывали 1 младшую группу. Сейчас трое детей с 3-ей группы в инфекционной больнице, а у наших с 1-ой младшей группы просто открыта рвота и жидкий стул и заключения врача инфекциониста кишечное расстройство желудка и это нормально, что нас таких человек 5-7 уже такое чувство дела нет вообще. Это дети и им всем от 2,5 до 3,5 лет как можно так халатно относится к нашим детям. А если бы это дети сотрудников сада были? Было бы такое же отношение?

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