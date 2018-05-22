Шикарный период в его жизни: Виктор Черемисин о бывшем губернаторе и будущем Амурской области

Виктор Юрьевич заметил, что по сравнению с губернаторской должностью министр – это повышение, но также это – реальность. Она предполагает уже гораздо меньше полевой работы, это стратегическое планирование.

«Я надеюсь, что с новым министром Дальний Восток будет развиваться по-старому. Потому что, хоть это и не видно каждый день, но ДФО сегодня правильно развивается, в регион вдохнули новую жизнь, – считает Виктор Юрьевич.

Он также убежден, что назначение Козлова полезно для Приамурья: «Человек, который пришел отсюда, совершенно точно знает, как работать здесь. Остальные регионы ему нужно еще изучать, а нашу область он понимает гораздо глубже. Так что выгода для Амурской области очевидна».

Кандидатура врио пока не утверждена, но в кулуарах, по словам Черемисина, называют три имени: заместитель полпреда в ДФО Владимир Солодов, депутат Госдумы Иван Абрамов и бывший вице-губернатор Амурской области Виктор Марценко.

«Виктор Марценко – это совокупность многолетнего опыта администрирования. Это позитивно, здорово и хорошо», – кратко охарактеризовал первого кандидата Виктор Черемисин.

По другим мнение амурского политика и политолога не столь однозначное.

«С точки зрения менталитета Амурской области надо бы сказать: Абрамов – наш губернатор, – заявил Виктор Черемисин. – Второе место на последних выборах губернатора, депутат Госдумы, его планово готовят к административной работе. Но мы знаем, насколько сейчас жесткое противостояние на выборах между политическими силами. Я думаю, его назначение может вызвать затяжной военный период в области. Он хорош на своем месте: защищает интересы Амурской области, стал оратором, законодателем. Но его приход во власть здесь приведет к внутренним конфликтам».

С Солодовым Виктор Юрьевич незнаком, и для него замполпреда – темная лошадка и чистый лист.

«Большой уровень образования в области административного управления. Есть надежда, что с ним в область придет системный подход в управлении. Системная подготовка кадров – с этим у нас огромные проблемы. Сегодня уровень проектов, которые идут через Амурскую область, даже не федеральный, а глобальный! И сегодня нужно готовить компетентные кадры с самого низа. И надеюсь, что с приходом Солодова может произойти системный сдвиг», – выразил надежду Виктор Черемисин.

О недолгом периоде губернаторства Александра Козлова он сказал: «Шикарный период в его жизни! Безумно позитивный опыт! Дай бог, чтобы с этим опытом он совершал меньше ошибок и использовал его для блага области».

Полностью посмотреть интервью с Виктором Черемисиным можно в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» во вторник, 22 мая, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».