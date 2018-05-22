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Шикарный период в его жизни: Виктор Черемисин о бывшем губернаторе и будущем Амурской области

Шикарный период в его жизни: Виктор Черемисин о бывшем губернаторе и будущем Амурской области

«Неожиданно, но клёво» – именно так охарактеризовал политолог Виктор Черемисин новость о назначении Александра Козлова федеральным министром. В эфире программы «Простые вопросы» он дал оценку уже бывшему губернатору, а также высказался о возможных кандидатурах на освободившееся кресло.

Виктор Юрьевич заметил, что по сравнению с губернаторской должностью министр – это повышение, но также это – реальность. Она предполагает уже гораздо меньше полевой работы, это стратегическое планирование.

«Я надеюсь, что с новым министром Дальний Восток будет развиваться по-старому. Потому что, хоть это и не видно каждый день, но ДФО сегодня правильно развивается, в регион вдохнули новую жизнь, – считает Виктор Юрьевич.

Он также убежден, что назначение Козлова полезно для Приамурья: «Человек, который пришел отсюда, совершенно точно знает, как работать здесь. Остальные регионы ему нужно еще изучать, а нашу область он понимает гораздо глубже. Так что выгода для Амурской области очевидна».

Кандидатура врио пока не утверждена, но в кулуарах, по словам Черемисина, называют три имени: заместитель полпреда в ДФО Владимир Солодов, депутат Госдумы Иван Абрамов и бывший вице-губернатор Амурской области Виктор Марценко.

«Виктор Марценко – это совокупность многолетнего опыта администрирования. Это позитивно, здорово и хорошо», – кратко охарактеризовал первого кандидата Виктор Черемисин.

По другим мнение амурского политика и политолога не столь однозначное.

«С точки зрения менталитета Амурской области надо бы сказать: Абрамов – наш губернатор, – заявил Виктор Черемисин. – Второе место на последних выборах губернатора, депутат Госдумы, его планово готовят к административной работе. Но мы знаем, насколько сейчас жесткое противостояние на выборах между политическими силами. Я думаю, его назначение может вызвать затяжной военный период в области. Он хорош на своем месте: защищает интересы Амурской области, стал оратором, законодателем. Но его приход во власть здесь приведет к внутренним конфликтам».

С Солодовым Виктор Юрьевич незнаком, и для него замполпреда – темная лошадка и чистый лист.

«Большой уровень образования в области административного управления. Есть надежда, что с ним в область придет системный подход в управлении. Системная подготовка кадров – с этим у нас огромные проблемы. Сегодня уровень проектов, которые идут через Амурскую область, даже не федеральный, а глобальный! И сегодня нужно готовить компетентные кадры с самого низа. И надеюсь, что с приходом Солодова может произойти системный сдвиг», – выразил надежду Виктор Черемисин.

О недолгом периоде губернаторства Александра Козлова он сказал: «Шикарный период в его жизни! Безумно позитивный опыт! Дай бог, чтобы с этим опытом он совершал меньше ошибок и использовал его для блага области».

Полностью посмотреть интервью с Виктором Черемисиным можно в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» во вторник, 22 мая, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».

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#областная власть #политика #российская власть

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...наконец то на форуме выступил трезво мыслящий человек.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Не получится в эту реку войти дважды. Возвращайтесь в Сочи.

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад



    Шикарный период в его жизни: Виктор Черемисин



    Это он о себе... с тоской?

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад



    С Солодовым Виктор Юрьевич не знаком, и для него замполпреда – темная лошадка и чистый лист.



    И это радует!!!!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ха-ха!

    Я-ж говорю кто бизнесмен поздравляйте Козлова и хвалите, хвалите, пилите, пилите. Там золото.

    Почему при Козлове в области все в застое? Потому, что бизнесу воля для наживы. Прогресс в карманах крупного бизнеса. Не зря, же нет денег. Потому, что оседают в карманы бизнеса.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Пусть ВВ областью руководит/по другому только дрязги.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    кержак

    ...наконец то на форуме выступил трезво мыслящий человек.



    Гыг.



  • Max412

    Max412
    1 час назад

    ГА-ГА-ГА)))

    Классно лизнул))))

    Просто... виртуозно)))

  • системник

    системник
    1 час назад

    Интересно, когда Черемисин в политолиги переквалифицировался. Таких политологов полный форум.

  • dov3337

    dov3337
    49 минут назад

    Тоооолько не Иван Абрамов,не приятный ,даже можно сказать мерзкий.Распальцовка всегда,показывает какой он крутой,народу нужен объективный человек,ближе к народу. Этот до власти доберется покажет вам куськину мать...

    А эти фотки типо он семьянин хороший а значит и как человек путевый,не канает!

  • кержак

    кержак
    5 минут назад

    Хмык

    кержак

    ...наконец то на форуме выступил трезво мыслящий человек.



    Гыг.



    ...зря гыкаешь. здесь половина откровенно тупые,либо слепые и дальше своего носа не видят. остальные либо политически ангажированы либо сами были у кормушки,а Козлов их отправил пастись на вольные хлеба.вот они и брызгают слюной.только теперь от радости. зря радуетесь....)))

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