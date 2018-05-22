Александр Козлов записал для амурчан прощальное видео

В своем аккаунте в Инстаграме экс-губернатор Амурской области Александр Козлов выложил видео, в котором он прощается с амурчанами и рассказывает, что для него значила работа и жизнь в регионе. «Спасибо вам!» – подписал видеозапись Александр Александрович.

«Амурская область для меня – родной регион. Я вырос, учился, состоялся в Приамурье. Здесь я женился, здесь родилась моя дочь, здесь похоронены мои предки. Я хочу сказать спасибо каждому амурчанину, спасибо за то, что выбрали меня, за то, что верили, критиковали, за ваши наказы и обращения, за то, что не равнодушны к судьбе родного региона. Амурская область – это наш дом, наш общий дом. Спасибо вам!» – сказал экс-губернатор.

Как пояснила пресс-секретарь Марина Евсеева, Александр Александрович не будет удалять свою страницу в Инстаграме. А вот сериал Gubernatorlive на YouTube больше не будет выходить.

Как сообщалось ранее, 21 мая вице-премьер РФ Юрий Трутнев представил назначенного министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова коллективу ведомства в Москве. Бывший амурский губернатор стал третьим министром после Ишаева и Галушки.

Кто станет временно исполняющим обязанности губернатора Приамурья до сентябрьских выборов, пока неизвестно. Решение об этом в ближайшее время должен принять президент страны. Кто является и. о. руководителя региона, пока президентом не выбран врио губернатора, тоже не сообщается.