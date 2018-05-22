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сегодня, 11:42 19

Александр Козлов записал для амурчан прощальное видео

Александр Козлов записал для амурчан прощальное видео

В своем аккаунте в Инстаграме экс-губернатор Амурской области Александр Козлов выложил видео, в котором он прощается с амурчанами и рассказывает, что для него значила работа и жизнь в регионе. «Спасибо вам!» – подписал видеозапись Александр Александрович.

«Амурская область для меня – родной регион. Я вырос, учился, состоялся в Приамурье. Здесь я женился, здесь родилась моя дочь, здесь похоронены мои предки. Я хочу сказать спасибо каждому амурчанину, спасибо за то, что выбрали меня, за то, что верили, критиковали, за ваши наказы и обращения, за то, что не равнодушны к судьбе родного региона. Амурская область – это наш дом, наш общий дом. Спасибо вам!» – сказал экс-губернатор.

Как пояснила пресс-секретарь Марина Евсеева, Александр Александрович не будет удалять свою страницу в Инстаграме. А вот сериал Gubernatorlive на YouTube больше не будет выходить.

Как сообщалось ранее, 21 мая вице-премьер РФ Юрий Трутнев представил назначенного министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова коллективу ведомства в Москве. Бывший амурский губернатор стал третьим министром после Ишаева и Галушки.

Кто станет временно исполняющим обязанности губернатора Приамурья до сентябрьских выборов, пока неизвестно. Решение об этом в ближайшее время должен принять президент страны. Кто является и. о. руководителя региона, пока президентом не выбран врио губернатора, тоже не сообщается.

Просмотров всего: 4354

#областная власть

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    3 часа назад



    выложил видео, в котором он прощается с амурчанами



    .

    ну...э...в каком это смысле, он же в Минвостокразвитие собрался...

    чето как то стремно стало за нашу дальнейшую судьбу

  • паля

    паля
    3 часа назад

    чето как то стремно, что на нашем регионе, все "мастерство оттачивают" и "Руку набивают"

  • gbsdex

    gbsdex
    3 часа назад

    Прощальное звучит, как всё умер. Записал пожелания к амурчанам. Ну как то надо мягче, а не как попало придумывать заголовки

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    Жалко что ушёл.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    От нас ещё никто просто так не уходил. Если надо будет, из-под земли достанем. Это так, в напутствие.

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Пускай валит, может в городе будет порядок после него.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Уважаемый Александр Александрович, успехов Вам на новой должности Министра РФ по развитию Дальнего Востока!!!

    Хочется надеется, что при Вас на Дальнем Востоке начнется все-таки издаваться своя «Дальневосточная газета»! Ну, как можно было заниматься развитием ДВ, не имея обще-дальневосточной газеты? Даже при царе на Дальнем Востоке выходило около десятка подобных газет! Надеемся, что будет организован и Обще-дальневосточный телеканал – ДВ-ТВ! А у Минвостокразвития будет действовать классный министерский Сайт!

    И еще. Давайте, наконец-то учредим и обще-дальневосточный праздник - «День Дальнего Востока», по аналогии с «Днем Сибири». Тем более, что в 2019-ом году будет как раз 380-летие российского (русского) Дальнего Востока ( от 1639 г.) !

    А еще, надеемся, что при Министерства РФ по развитию ДВ появится и постоянно действующий проект – «Развитие ДВ – Центр позитивных предложений», где каждый дальневосточник мог бы вносит свои позитивные предложения и идеи по развитию ДВ, по улучшению жизни в его регионах!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    а вот взял бы и отказался от поста. сказал бы - за меня голосовали, доверили, не могу оставить пост. а так как все - ракета с космодрома стартует.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Фото такое неудачное, это официальное отношение Амуринфо к бывшему губернатору?

  • Маша Сидорова

    Маша Сидорова
    2 часа назад

    Давай, вали!

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Эх, Александр Александрович, а Нине Геннадьевне так и не перезвонили после совещания по ЖКХ. Не дождались мы вас.(

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Идите Шура, идите!!!!!!!!!!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

  • Сосновский

    Сосновский
    2 часа назад

    Если бы не пристроился, то летом его бы сняли за "хорошую работу".

  • Пестери

    Пестери
    1 час назад

    В городе прошли гастроли одного из лучших театров страны,ни о театре,ни о репертуаре,ни об актёрах,тишина.Огромное культурное событие,молчание

  • 123.rewq

    123.rewq
    47 минут назад



    Александр Козлов записал для амурчан ПРОЩАЛЬНОЕ видео



    Неужто всё так плохо, скоро преставится? )))

  • КП

    КП
    42 минуты назад

    Музыка кончилась, а они всё ещё танцуют.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    38 минут назад

    Двигай,хоть и ничего нормального не сделал ,но и непоправимого не натворил,с Богом....

  • Иван

    Иван
    23 минуты назад

    Да вали уже быстрее достал свей звёздной рожей.

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