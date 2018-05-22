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сегодня, 11:18 21

Министр здравоохранения: детство нужно продлить до 30 лет

Министр здравоохранения: детство нужно продлить до 30 лет
Фото: www.gazeta.ru

Детство, которое сегодня продолжается до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 30 лет. О соответствующей мировой тенденции сказала в понедельник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на всероссийской конференции «Направление 2026».

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», – сказала Скворцова, заметив, что подобная тенденция существует во всем мире.

По ее словам, на сколько увеличится детство, на столько увеличится и зрелый возраст. «Но, если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития – удлинение периода детства и активного взрослого возраста, – цитирует ТАСС Скворцову.

«Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», – заключила Скворцова.

По информации РБК, В России с 1965 года действует периодизация, подготовленная Академией педагогических наук СССР. Согласно ей, раннее детство у человека начинается с одного года до двух лет, затем с трех до семи лет длится первый период детства. С восьми до 12 для мальчиков и с восьми до 11 для девочек продолжается второй период детства. Подростковый возраст, по определению советских ученых, длится с 13 до 16 лет для мальчиков и с 12 до 15 лет – для девочек. После начинается юношеский возраст, для мальчиков он продолжается до 21 года, для девочек – до 20.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным предложил оставить Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения.

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#дети #здоровье #российская власть

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Всё правильно,надо же оправдать повышение пенсионного возраста... А 30-ти летних деток на работу можно и на пол ставки оформлять и пол оклада платить... Подросткам деньги не нужны...

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Это у кого ж такая задержка в развитии? В 30 лет со здоровьём и внешностью ребёнка ходить. Что-то у россиянских министров с головой.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а пенсию платить с 70 ти

  • Max412

    Max412
    4 часа назад

    А пособие на детей будут платить???

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Ну министру здравоохранения важно на стол Путину положить финансовую оптимизацию по здравоохранении.

    А что говорит об этом независимая наука?

    Впрочем кто там независимый от Путина и едро?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Я в эти годы выпить мог не по детски..И в отношении барышень намерения не детские были. Переросток однако?

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    3 часа назад

    В МИНИСТРЫ ПОУМНЕЕ НАДО НАБИРАТЬ. Дети будут служить, рожать, работать...

    .

  • Док

    Док
    3 часа назад

    Министра нужно обследовать, с головой совсем плохо

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А может горе-министр не про инфантилизацию спич выдал? А про "оптимизацию" старших поколений - ведь для родителей дети всегда остаются детьми даже в 60. Вот она и намекает, чтоб "дети" теряли родителей едва дожив до 30, а там родителям которые старше своих детей на 20-40 лет пора на погост, т.е. в 50...60...70 лет. Норм, чо! Бодрячком!

  • Щуп

    Щуп
    3 часа назад

    Ну насмешили)) Лучше рано повзрослевший ребёнок, у которого есть понятие об ответственности, чем инфантильный 30-ти летний взрослый, ни к чему не пригодный.

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Диванный аналитик

    в отношении барышень намерения не детские были.



    Ну, намерения это одно, а вот штоп... Вот тебе и доказательство, что ты до 30 вполне себе несмышленыш был.)

  • Solorom

    Solorom
    3 часа назад

    Диванный аналитик

    Я в эти годы выпить мог не по детски..И в отношении барышень намерения не детские были. Переросток однако?



    Нынче 12-тилетние тоже так умеют. Их во взрослые записывать?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Я с 14 лет смышленыш уже был )))))

  • Solorom

    Solorom
    3 часа назад

    Диванный аналитик

    Я с 14 лет смышленыш уже был )))))



    Сам себя не похвалишь.. Ага

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    1 апреля?

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Диванный аналитик

    Я в эти годы выпить мог не по детски..И в отношении барышень намерения не детские были. Переросток однако?



    в 25-30?

    в 14 лет -смышленный

    в 30 лет намерения в отношении барышень недетские и выпить мог

    ....

    развитие скажем так неторопливое, ну правильно, а куда спешить собственно

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным предложил оставить Веронику Скворцовой на посту министра здравоохранения.



    .

    ну давайте оставим, она забавная.

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    у госпожи Скворцовой совсем куку с головой ,мужчинами становятся в 18 лет , когда дают присягу родине с оружием в руках ,а не в 30 лет как Саша К.

  • паля

    паля
    50 минут назад

    веселятся в правительстве как могут

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    33 минуты назад

    Там наверно весело работать,то Вы держитесьа тут их в клинику пора а не в кресла министров

  • Рамзай

    Рамзай
    5 минут назад

    Так медики говорят, что в 45 лет мы природе уже не нужны. Что у этих 30-летних детей период жизни всего-то будет 15 лет? Не маловато будет???

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