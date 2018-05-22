Министр здравоохранения: детство нужно продлить до 30 лет

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Детство, которое сегодня продолжается до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 30 лет. О соответствующей мировой тенденции сказала в понедельник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на всероссийской конференции «Направление 2026».

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», – сказала Скворцова, заметив, что подобная тенденция существует во всем мире.

По ее словам, на сколько увеличится детство, на столько увеличится и зрелый возраст. «Но, если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития – удлинение периода детства и активного взрослого возраста, – цитирует ТАСС Скворцову.

«Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», – заключила Скворцова.

По информации РБК, В России с 1965 года действует периодизация, подготовленная Академией педагогических наук СССР. Согласно ей, раннее детство у человека начинается с одного года до двух лет, затем с трех до семи лет длится первый период детства. С восьми до 12 для мальчиков и с восьми до 11 для девочек продолжается второй период детства. Подростковый возраст, по определению советских ученых, длится с 13 до 16 лет для мальчиков и с 12 до 15 лет – для девочек. После начинается юношеский возраст, для мальчиков он продолжается до 21 года, для девочек – до 20.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным предложил оставить Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения.