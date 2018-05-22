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22мая
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Команда мотострелков ДВОКУ лидирует на масштабных российских военных состязаниях

Команда мотострелков ДВОКУ лидирует на масштабных российских военных состязаниях

Команда мотострелков Дальневосточного высшего общевойскового командного училища является одним из лидеров всеармейского этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Это предварительные итоги первой недели престижных военных соревнований.

Еще одним лидеров состязаний является команда танкистов Восточного военного округа. Участники всеармейских соревнований уже выполнили этапы гонки со стрельбой в составе подразделений, спортивный этап, преодоление водной преграды и выполнение нормативов по предметам боевой подготовки.

Продолжаются состязания подразделений на умение действовать при выполнении тактических учебно-боевых задач. На данном этапе команды на технике совершают 14-километровый марш с естественными и искусственными препятствиями, отражая нападения условного противника.

С понедельника, 21 мая, команды конкурсов приступили к новому испытанию – эстафете. Экипажам команд предстоит выполнять заезды на одной боевой машине, которая будет передаваться по очереди как эстафетная палочка. Конкурсы продлятся до 25 мая текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщало Амур.инфо, с 14 по 25 мая на полигоне ДВОКУ под Благовещенском проходят самые масштабные за всю историю своего существования всероссийские военные соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Они считаются самыми зрелищными и престижными на «Армейских международных играх».

Посостязаться съехались 13 сильнейших команд со всех военных округов и профильных военных училищ страны.

Посетить мероприятие – кроме первого и последнего дня – бесплатно может любой россиянин с 10 до 18 часов. Помимо соревнований, зрители могут посетить большую экспозицию «Партизанская деревня». Здесь построены полевой клуб, землянки и другие объекты, стилизованные под лесные базы партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.

Право проводить у себя мероприятие такого уровня Приамурье заслужило благодаря победе команды ДВОКУ летом 2017 года во всеармейском соревновании «Суворовский натиск».

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#военные #конкурсы #спорт

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