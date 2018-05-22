Команда мотострелков ДВОКУ лидирует на масштабных российских военных состязаниях

Команда мотострелков Дальневосточного высшего общевойскового командного училища является одним из лидеров всеармейского этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Это предварительные итоги первой недели престижных военных соревнований.

Еще одним лидеров состязаний является команда танкистов Восточного военного округа. Участники всеармейских соревнований уже выполнили этапы гонки со стрельбой в составе подразделений, спортивный этап, преодоление водной преграды и выполнение нормативов по предметам боевой подготовки.

Продолжаются состязания подразделений на умение действовать при выполнении тактических учебно-боевых задач. На данном этапе команды на технике совершают 14-километровый марш с естественными и искусственными препятствиями, отражая нападения условного противника.

С понедельника, 21 мая, команды конкурсов приступили к новому испытанию – эстафете. Экипажам команд предстоит выполнять заезды на одной боевой машине, которая будет передаваться по очереди как эстафетная палочка. Конкурсы продлятся до 25 мая текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщало Амур.инфо, с 14 по 25 мая на полигоне ДВОКУ под Благовещенском проходят самые масштабные за всю историю своего существования всероссийские военные соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Они считаются самыми зрелищными и престижными на «Армейских международных играх».

Посостязаться съехались 13 сильнейших команд со всех военных округов и профильных военных училищ страны.

Посетить мероприятие – кроме первого и последнего дня – бесплатно может любой россиянин с 10 до 18 часов. Помимо соревнований, зрители могут посетить большую экспозицию «Партизанская деревня». Здесь построены полевой клуб, землянки и другие объекты, стилизованные под лесные базы партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.

Право проводить у себя мероприятие такого уровня Приамурье заслужило благодаря победе команды ДВОКУ летом 2017 года во всеармейском соревновании «Суворовский натиск».