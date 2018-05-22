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сегодня, 10:55 1

В Якутии обнаружили еще семь обломков ракеты-носителя «Союз-2.1а»

В Якутии обнаружили еще семь обломков ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Фото: yakutsk.ru

В Вилюйском районе Якутии воздушно-поисковая группа обнаружила и зафиксировала место падения семи крупных фрагментов центрального блока ракеты-носителя «Союз-2.1а». Места падения еще двух фрагментов створок головного обтекателя обнаружены в Алданском районе.

«Фрагменты ракеты-носителя находятся в труднодоступном месте в лесном массиве, поэтому их эвакуация будет производиться только после подготовки места для посадки вертолета», – сообщает пресс-служба министерства охраны природы Якутии.

Воздушно-поисковая группа продолжит поиски в северной части района падения. Отбор проб почвы в местах обнаружения фрагментов, разделку фрагментов на части и их эвакуацию планируется начать 23 мая.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Алданском районе были найдены три фрагмента головного обтекателя ракеты-носителя. Поисковые работы будут вестись до 31 мая.

Ракета «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4 и группой малых космических аппаратов попутной нагрузки стартовала с космодрома Восточный 1 февраля. Большой фрагмент ракеты «Союз-2.1а» был обнаружен на территории Вилюйского улуса примерно в 120 километрах от населенного пункта.

Всего радары зафиксировали семь мест падения отделяющихся частей ракеты «Союз-2.1а». Кроме того, в мае специалистам предстоит найти и вывезти фрагменты ракеты «Союз-2.1б», пуск которой состоялся в конце ноября прошлого года, пишет «Интерфакс».

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#Дальний Восток #космос

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Комментарии
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    12 минут назад

    Интересно, сколько горючки сожрала эта группа с момента начала поисков?

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