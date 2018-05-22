Благовещенцы увидят дневной фейерверк и прохождение сторожевых кораблей по Амуру
27 мая в Благовещенске отметят 100-летие со дня учреждения пограничной охраны. Жителей и гостей Благовещенска приглашают на праздничные мероприятия, посвященные этому событию.
Площадь Победы с 10:00 до 11:00:
- – торжественное построение сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Амурской области;
- – возложение цветов к мемориалу воинам-амурцам;
- – торжественное прохождение парадного расчета управления;
- – показательные выступления служебных собак, задержание условного нарушителя Государственной границы Российской Федерации;
- – показательные выступления сотрудников управления с демонстрацией приемов рукопашного боя.
Набережная реки Амур: прохождение пограничных сторожевых кораблей и катеров по реке Амур вдоль набережной; дневной фейерверк.
Набережная реки Амур, около Триумфальной арки с 11:30 до 15:00: концерт с участием вокальной группы Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы» и творческих коллективов Благовещенска.
Набережная около ротонды с 11:30 до 15:00: посещение именного пограничного сторожевого корабля «Благовещенск» жителями и гостями Благовещенска; городская акция – гулянье по набережной «Благовещенск – город пограничный».
Информация предоставлена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.
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