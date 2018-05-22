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Благовещенцы увидят дневной фейерверк и прохождение сторожевых кораблей по Амуру

Благовещенцы увидят дневной фейерверк и прохождение сторожевых кораблей по Амуру

27 мая в Благовещенске отметят 100-летие со дня учреждения пограничной охраны. Жителей и гостей Благовещенска приглашают на праздничные мероприятия, посвященные этому событию.

Площадь Победы с 10:00 до 11:00:

  1. – торжественное построение сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Амурской области;
  2. – возложение цветов к мемориалу воинам-амурцам;
  3. – торжественное прохождение парадного расчета управления;
  4. – показательные выступления служебных собак, задержание условного нарушителя Государственной границы Российской Федерации;
  5. – показательные выступления сотрудников управления с демонстрацией приемов рукопашного боя.

Набережная реки Амур: прохождение пограничных сторожевых кораблей и катеров по реке Амур вдоль набережной; дневной фейерверк.

Набережная реки Амур, около Триумфальной арки с 11:30 до 15:00: концерт с участием вокальной группы Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы» и творческих коллективов Благовещенска.

Набережная около ротонды с 11:30 до 15:00: посещение именного пограничного сторожевого корабля «Благовещенск» жителями и гостями Благовещенска; городская акция – гулянье по набережной «Благовещенск – город пограничный».

Информация предоставлена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#праздники

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    19 минут назад

    Даааааа очень понятно во сколько фейерверк? В час, в два или в 12?

  • позитивный

    позитивный
    19 минут назад

    так во сколько корабли то будут проходить

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