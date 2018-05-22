Путешественница из Колумбии побывала на концерте белогорского коллектива

Фото: instagram.com

В Белогорске побывала путешественница из Колумбии. 58-летняя Анна Лучиа путешествует по миру на ретро автомобиле. «Мерседес» – практически ее ровесник. Женщина посетила концерт местного детского коллектива и пообщалась со школьниками, изучающими английский язык.

Судя по публикациям в социальной сети, в Белогорск путешественница приехала из Владивостока. В амурском городе она наладила контакт с одной из местных учительниц английского языка. 18 мая Анна Лучиа побывала в белогорском центре развития образования и пообщалась с детьми, которые изучают английский язык.

Колумбийка написала в социальной сети, что рассказала детям о своем путешествии и о важности изучения английского языка. Затем она посмотрела отчетный концерт детской образцовой творческой студии «Компания Твикс».

«Она наладила контакты с педагогом английского языка в нашем городе, а та по счастливой случайности купила билеты на наше мероприятие. И соответственно они вместе пришли. Путешественница была в восторге, несмотря на то, что песни в основном были на русском языке, но, видимо, она поняла, о чем они. Несколько песен на иностранных языках исполнили. Она была в восторге, что дети танцуют и поют, даже на ее родном испанском языке была одна песня. Мы не специально, так получилось», – рассказала Татьяна Леснова, директор центра культурного развития имени Приемыхова.

Анну Лучиа настолько впечатлило выступление белогорских ребят, что она выложила в своем профиле сразу несколько видео концерта.

«Сначала я опубликовала видео все вместе, но они вышли черным и белым. Однако цвет костюмов и сценография прекрасны!!!! Голоса ... дети ... все из этой группы "Твикс" в Белогорске», – написала Анна Лучиа в своем профиле.

Путешественницу Татьяна Леснова описала как позитивную женщину, которая, несмотря на возраст, не побоялась отправиться в кругосветное путешествие на своем автомобиле Mercedes-benz 1961 года выпуска. Судя по профилю путешественницы в социальной сети, старенькая машина иногда подводит, но ее выручают местные механики совершенно бесплатно. Так было, например, в Хабаровске.

По-русски Анна Лучиа не разговаривает. В дороге ее спасает международный английский, испанский, французский и немного немецкий. Часто выручает и язык жестов.

У себя в Колумбии женщина является довольно известным фотографом. О ее путешествиях на стареньком авто по Северной и Южной Америке писали в зарубежных журналах. После Дальнего Востока путешественница держит курс на Европу, сообщает официальный портал Белогорска.