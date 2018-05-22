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В Благовещенске на парковке неизвестный водитель стукнул чужое авто и скрылся (видео)

В Благовещенске на парковке неизвестный водитель стукнул чужое авто и скрылся (видео)

Ночью 18 мая в микрорайоне Благовещенска неизвестный водитель на белой «тойоте» маневрировал на парковке и стукнул стоявшую неподалеку с Toyota Vitz синего цвета. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: www.instagram.com/kriminal.blg/.

Как сообщают в соцсетях, происшествие случилось во дворе дома № 20/3 по улице Василенко. Данные на камере наблюдения подтверждают, что происшествие случилось в 00:13 18 мая.

Авторы видео утверждают, что водитель скрылся с места происшествия и разыскивают свидетелей. Однако в ГИБДД Благовещенска сообщили, что обращения по такому ДТП к ним не поступали.

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#происшествия #транспорт

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