В Благовещенске на парковке неизвестный водитель стукнул чужое авто и скрылся (видео)
Ночью 18 мая в микрорайоне Благовещенска неизвестный водитель на белой «тойоте» маневрировал на парковке и стукнул стоявшую неподалеку с Toyota Vitz синего цвета. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видео: www.instagram.com/kriminal.blg/.
Как сообщают в соцсетях, происшествие случилось во дворе дома № 20/3 по улице Василенко. Данные на камере наблюдения подтверждают, что происшествие случилось в 00:13 18 мая.
Авторы видео утверждают, что водитель скрылся с места происшествия и разыскивают свидетелей. Однако в ГИБДД Благовещенска сообщили, что обращения по такому ДТП к ним не поступали.
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