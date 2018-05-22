В Амурской области действуют 13 пожаров

Фото: news2world.net

За прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировано 18 природных пожаров. Из них ликвидировано пять на площади 651 гектар. В Приамурье действующими остаются 13 возгораний, восемь из которых локализовано на площади 7 460 гектаров. Пожары действуют в Мазановском (2) и Селемджинском (3) районах.

На тушении задействовано 562 человека. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (39 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (51 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (126 человек), летчики-наблюдатели (5 человек), лесная охрана (138 человек), государственная противопожарная служба (117 человек), служба спасения (16 человек), арендаторы (46 человек), привлеченное население (24 человека).

Задействовано 92 единицы техники, в том числе пять воздушных судов (2 вертолета и 3 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 21 мая определены классы пожарной опасности в следующих районах: II класс пожарной опасности в Тындинском районе; III класс пожарной опасности – в Магдагачинском районе; IV класс пожарной опасности – в Зейском, Завитинском, Свободненском, Октябрьском, Благовещенском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Архаринском, Бурейском, Мазановском, Селемджинском, Шимановском районах; V класс пожарной опасности – в Сковородинском районе, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

С 6 апреля в Амурской области открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС. 15 мая режим ЧС снят.