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Некоторые дороги в Благовещенске перекрывают на ремонт

Некоторые дороги в Благовещенске перекрывают на ремонт

В Благовещенске перекрыты для движения транспорта некоторые улицы. АО «АКС» проводит аварийно-восстановительные работы. Так, с 21 по 23 мая ограничено движение по улице Артиллерийской между Зейской и Амурской.

Движение по улице Заводской между Кузнечной и Трудовой будет ограничено с 08:00 22 мая по 20:00 24 мая в связи с работами по устройству сетей теплоснабжения.

Движение по улице Октябрьской между Загородной и Больничной ограничено с 08:00 23 мая по 30 августа в связи с реконструкцией улично-дорожной сети. Подъезды и подходы к частному сектору и детскому саду будут обеспечены.

Движение по улице Больничной между Красноармейской и Октябрьской запрещено с 08:00 23 мая по 30 августа в связи с реконструкцией улично-дорожной сети. Подъезды и подходы к частному сектору и детской городской больнице будут обеспечены, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#ЖКХ #транспорт

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