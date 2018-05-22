В РЖД объявили о скидках на билеты до 90 %

Фото: Tripsmile.ru

По специальным ценам пассажиры могут ездить в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Льгов и Йошкар-Олу. С 21 мая по 7 июня на плацкартные места скидка составит 90 %, а на верхние полки в купе – 70 %.

Акция проходит в рамках «Недели подарков», приуроченной к началу летних школьных каникул. Купить билеты можно как в железнодорожных кассах дальнего следования, так и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье.