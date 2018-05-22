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сегодня, 09:26 4

В РЖД объявили о скидках на билеты до 90 %

В РЖД объявили о скидках на билеты до 90 %
Фото: Tripsmile.ru

«Российские железные дороги» начали продавать железнодорожные билеты в некоторые города со скидкой до 90 %, сообщает РИА Новости. Дешевые путешествия возможны в период с 21 мая до 7 июня. Билеты необходимо купить с 21 по 25 мая.

По специальным ценам пассажиры могут ездить в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Льгов и Йошкар-Олу. С 21 мая по 7 июня на плацкартные места скидка составит 90 %, а на верхние полки в купе – 70 %.

Акция проходит в рамках «Недели подарков», приуроченной к началу летних школьных каникул. Купить билеты можно как в железнодорожных кассах дальнего следования, так и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Посмотрела я сейчас стоимость Благовещенск - Новосибирск и что-то скидки никакой не увидела, да и билетов практически нет

  • full

    full
    19 минут назад

    Astoriya

    Посмотрела я сейчас стоимость Благовещенск - Новосибирск и что-то скидки никакой не увидела, да и билетов практически нет



    А это и есть основа благотворительности от наглого монополиста.

  • Sah

    Sah
    18 минут назад

    Да какой Благовещенск

    Сделай скидку отсюда 90% на жд билеты

    тут по улицам одни медведи ходить будут

    Перечень поездов участвующих в акции

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Sah

    Перечень поездов участвующих в акции



    А мне вот любопытно, зачем эту новость опубликовали в Амурской области, если эти поезда даже мимо не проходят?



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