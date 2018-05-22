Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:26 0

Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая

Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая
Фото: dnevnikkoshkin.blogspot.ru

22 мая в Амурской области переменно облачно, по западу пройдут кратковременные дожди и грозы. Скорость южного, юго-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 18-23 метров в секунду.

Воздух прогреется до 25...30, на севере в дожде будет 12...17 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, в конце дня ожидается дождь, гроза. Ветер дует с юга, юго-запада с умеренной скоростью, во второй половине дня его порывы увеличатся 15-20 метров в секунду. Температура повысится до +28...+30, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 647

#погода

распечатать


Общество

Дождливый день: прогноз погоды на 22 мая
Общество

До плюс 29 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 21 мая
Общество 5

В Приамурье усилился ветер
Общество 2

Дожди, грозы: прогноз погоды в Приамурье на 20 мая

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь