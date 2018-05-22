Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая

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22 мая в Амурской области переменно облачно, по западу пройдут кратковременные дожди и грозы. Скорость южного, юго-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 18-23 метров в секунду.

Воздух прогреется до 25...30, на севере в дожде будет 12...17 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, в конце дня ожидается дождь, гроза. Ветер дует с юга, юго-запада с умеренной скоростью, во второй половине дня его порывы увеличатся 15-20 метров в секунду. Температура повысится до +28...+30, сообщает Амурский гидрометцентр.