Россиян хотят запугивать страшными картинками на фастфуде: обзор прессы

Фото: news.vse42.ru

В Приамурье завершился «АмурЭкспоФорум»; работодатели России увеличили долги перед работниками; в прошлом году в Россию переехали 120 тысяч переселенцев. Обзор прессы на Амур.инфо подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» целый разворот посвящен впечатлениям от закончившейся выставки «АмурЭкспоФорум». Корреспондент газеты Ольга Гордиенко сама там все попробовала, изучила и рассмотрела. Прочитав текст, я долго разглядывал фотографии, особенно те, где запечатлена красивая девушка.

А еще мне понравились отзывы местных политических и хозяйственных деятелей о новом назначении Александра Козлова. Процитирую газету: «Предыдущая рабочая неделя закончилась для амурчан неожиданной потерей губернатора». Ну а подробности – вы уж сами.

Не пропусти

Далее – «Комсомольская правда», где целых 4 страницы посвящены новому правительству. Правда, три из них – это только фотографии и краткие объективки.

Тут же можно прочесть о том, что долги по зарплате в России выросли до 3 миллиардов рублей. Учитывая, что в новом составе правительства в основном прежние лица…

Впрочем, больше пользы для вас будет, если вы прочтете материал Дарьи Прокопьевой о том, безопасны ли продукты, которыми торгуют уличные продавцы.

Вам статья

«Российская газета» сегодня задается вопросом: «Почему рубль не хочет подниматься, коль скоро нефть поднялась в цене?» Ответ вы найдете в статье «Упал. Отжиматься не хочет». Собственно, всё понятно уже по заголовку с той лишь небольшой поправкой, что не просто не хочет, а не может.

Еще дается разъяснение, что по алиментам срока давности не существует. Долги придется отдавать, даже если дети уже станут пенсионерами по возрасту.

Напишут же такое

Давайте посмотрим, что еще интересного в главной газете страны.

Еще здесь пишут о том, что население страны увеличивается: только в прошлом году в Россию переехали 120 тысяч переселенцев. По мнению главы МВД Колокольцева, программа переселения способствует решению демографических проблем. И далее главный полицейский поясняет, что переселившиеся – это «представители экономически активных слоев населения». Я так думаю, что под красивой словесной оберткой скрываются обычные гастарбайтеры. Уж кто-кто, а они-то умеют решать демографические проблемы.

На посошок

Пробежав мельком по заметке под рубрикой «Жителям Дальнего Востока обещают новые льготы» и не найдя ничего конкретного про льготы (здесь речь о представлении нового министра минэкономразвития коллективу ведомства), перешел к статье о том, что страшные картинки помогут отучить людей от гамбургеров. На упаковке фастфуда предлагается размещать иллюстрации последствия ожирения. Изучив, вздрагивая от ужаса, примеры, решил не портить вам завтрак. Думаю, для этого вам хватило и того, о чем я уже сказал.