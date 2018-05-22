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сегодня, 07:45 11

Александр Козлов обозначил направления работы в новой должности

Александр Козлов обозначил направления работы в новой должности

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов рассказал о направлениях работы Минвостокразвития России. Основное внимание будет уделяться не только привлечению инвестиций, но и социальной сфере, сообщает Минвостокразвития.

«Я благодарен за высокое доверие, оказанное мне. И понимаю всю ответственность, которая возложена на министерство. Дальний Восток - это приоритет XXI века. Президент России Владимир Путин четко это обозначил. И сейчас Дальний Восток рассматривается не в контексте далекой территории, а в перспективе далеко идущих планов. Это новые точки роста и новые сферы сотрудничества. Это инвестиционные проекты, строительство новых предприятий, увеличение рабочих мест, повышение уровня жизни и демография. Все это - основные направления развития. Как коренной дальневосточник хочу отметить, что Дальний Восток – это особый регион», – сообщил Александр Козлов.

О значимости социальной сферы неоднократно говорил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Для того чтобы люди хорошо жили, им мало того, чтобы где-то рядом строился завод. Им надо, чтобы были комфортные условия для жизни: было бы где лечить детей, водить их в школу или детский сад, чтобы были хорошие дороги. Всем этим мы будем сейчас заниматься. Но начинать всегда нужно с экономики. В этом мы правильно поступили. Вначале нужно было научиться зарабатывать деньги, а потом их тратить на социальную сферу. Но уже дальше откладывать нельзя», – отметил он.

Юрий Трутнев уже обратился с рядом предложений на имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Они в значительной степени связаны с социальной поддержкой граждан: повышением подъемных, увеличением пособия при рождении ребенка и другими инициативами.

«Очевидно, что все эти предложения стоят денег. Их надо просчитать. Такое поручение дано Министерству экономического развития РФ. Мы уже договорились с министром, что мы проведем соответствующее совещание, обсудим ситуацию», – сообщил он.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    да забудьте уже про него-уехал и слава богу

  • Парфен

    Парфен
    3 часа назад

    Ну да хоть пацана пристроили. Мыкался здесь горемычный.

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    3 часа назад

    Во как троли всполошились перед приездом короля всея алкашки-Абрашки

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Глеб Жеглов

    Во как троли всполошились перед приездом короля всея алкашки-Абрашки



    чет ты рано выпрыгнул

    всего два комента еще

    зудит?

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Мы уже договорились с министром, что мы проведем соответствующее совещание, обсудим ситуацию



    .

    балоболам чем еще заниматься

    тренькать да бумажки распечатывать с отчетами

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    А в Минвостокразвитии истаграмм есть?

  • Кулема

    Кулема
    2 часа назад

    Люди добрые!!! Подскажите пожалуйста,с какой стати он в Москву возил своего пресс-секретаря,он же уже сложил свои полномочия???

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    да это просто-говорить то он не может-а секретарь речи пишет

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    путина на пенсию козлова в президенты! понял нашу область, подымет и всю Россию

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    1 час назад

    За социалку уже огромный респект, плата за детсады неадекват

  • OB-1

    OB-1
    1 час назад

    да может и нам чего перепадет теперь) а то все Владик да Хабаровск, как будто на ДВ больше и нет ничего))

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