Яркие знакомства ждут Раков, Стрельцов порадует семья: прогноз на 22 мая

Восход Солнца: 04:33

Заход Солнца: 20:19

Солнце в Близнецах.

Овен. Отличный денек для прогулки по магазинам, качественные вещи по прекрасной цене сами будут идти к вам в руки.

Телец. Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат.

Близнецы. В этот день у вас будет много хлопот по дому и на работе. Многое из того, что наметите осуществить, сможете реализовать.

Рак. Многие из представителей вашего знака приступят к решению серьезных задач. Знакомства окажутся яркими, а торжественные мероприятия - запоминающимися.

Лев. Вы можете выехать на встречную полосу всем стереотипам, системам и убеждениям и проедете ее очень успешно.

Дева. У вас будут удачно складываться дела, поэтому опасения по поводу потерь и провалов необоснованны.

Весы. Звезды обещают вам день, который не подарит крупных перемен, но осторожность потребуется даже в незначительных моментах. Финансовая прибыль ожидает тех, кто накануне трудился до ночи.

Скорпион. Есть риск, что вы так глубоко окунетесь в свои родительские хлопоты и переживания, что окажетесь в полной зависимости от проблем и потребностей сына или дочери.

Стрелец. Высока вероятность профессиональных ошибок, поэтому будьте как можно внимательнее. Семейная жизнь порадует теплыми отношениями с родными.

Козерог. Перед вами в это время могут открыться новые возможности, и останется только брать то, что окажется наиболее интересным и перспективным. Возможно, представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Водолей. Всецело предаваясь высоким чувствам, старайтесь не попасть в психологическую зависимость от любимого человека.

Рыбы. Вас ждут служебные командировки или путешествия. Благодаря личному опыту и накопленным знаниям возможен карьерный рост.

Астролог: Вальдемар Небоходцев