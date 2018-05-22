Яркие знакомства ждут Раков, Стрельцов порадует семья: прогноз на 22 мая
Восход Солнца: 04:33
Заход Солнца: 20:19
Солнце в Близнецах.
Овен. Отличный денек для прогулки по магазинам, качественные вещи по прекрасной цене сами будут идти к вам в руки.
Телец. Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат.
Близнецы. В этот день у вас будет много хлопот по дому и на работе. Многое из того, что наметите осуществить, сможете реализовать.
Рак. Многие из представителей вашего знака приступят к решению серьезных задач. Знакомства окажутся яркими, а торжественные мероприятия - запоминающимися.
Лев. Вы можете выехать на встречную полосу всем стереотипам, системам и убеждениям и проедете ее очень успешно.
Дева. У вас будут удачно складываться дела, поэтому опасения по поводу потерь и провалов необоснованны.
Весы. Звезды обещают вам день, который не подарит крупных перемен, но осторожность потребуется даже в незначительных моментах. Финансовая прибыль ожидает тех, кто накануне трудился до ночи.
Скорпион. Есть риск, что вы так глубоко окунетесь в свои родительские хлопоты и переживания, что окажетесь в полной зависимости от проблем и потребностей сына или дочери.
Стрелец. Высока вероятность профессиональных ошибок, поэтому будьте как можно внимательнее. Семейная жизнь порадует теплыми отношениями с родными.
Козерог. Перед вами в это время могут открыться новые возможности, и останется только брать то, что окажется наиболее интересным и перспективным. Возможно, представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться вверх по карьерной лестнице.
Водолей. Всецело предаваясь высоким чувствам, старайтесь не попасть в психологическую зависимость от любимого человека.
Рыбы. Вас ждут служебные командировки или путешествия. Благодаря личному опыту и накопленным знаниям возможен карьерный рост.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Просмотров всего: 1710