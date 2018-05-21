Врио губернатора Амурской области выберут в ближайшее время

Указы о назначении врио глав регионов, руководители которых перешли на другие должности, последуют вскорости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о Тюменской, Амурской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Об этом заявили в Кремле. Можно предположить, что это достаточно оперативно будет сделано», - заверил Дмитрий Песков.

Он также заметил, что как будет соответствующее решение, будут выпущены указы, пишет «Российская газета».

Как сообщалось ранее, министерские посты получили руководители Тюменской, Амурской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Владимир Якушев возглавил Министерство строительства и ЖКХ, Александр Козлов стал главой Минвостокразвития, а Дмитрий Кобылкин - главой Минприроды.