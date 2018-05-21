Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость
21 мая 2018, 22:03 11

Врио губернатора Амурской области выберут в ближайшее время

Указы о назначении врио глав регионов, руководители которых перешли на другие должности, последуют вскорости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о Тюменской, Амурской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Об этом заявили в Кремле. Можно предположить, что это достаточно оперативно будет сделано», - заверил Дмитрий Песков.

Он также заметил, что как будет соответствующее решение, будут выпущены указы, пишет «Российская газета».

Как сообщалось ранее, министерские посты получили руководители Тюменской, Амурской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Владимир Якушев возглавил Министерство строительства и ЖКХ, Александр Козлов стал главой Минвостокразвития, а Дмитрий Кобылкин - главой Минприроды.

Просмотров всего: 1014

#областная власть #российская власть

распечатать


Власть 11

Александр Козлов: понятие «самый молодой» преследует меня всю жизнь
Власть 17

Трутнев представил Александра Козлова коллективу Минвостокразвития

Власть 33

Мост через Амур, хоккей, ГПЗ: наиболее заметные события в губернаторство Александра Козлова
Экономика 2

«АмурЭкспоФорум» стал площадкой для крупных инвестиционных проектов
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    давай Труша в губеры!

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Хватит уже из Единой России,пусть другие партии себя покажут,как надо работать.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    А без партий как нибудь можно обойтись?

    Экономика, рост уровня благосостояния не растёт пот партийной команде.

  • jaroslav

    jaroslav
    3 часа назад

    Пост главы Амурской области может занять Иван Абрамов, либо Владимир Солодов.

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/05/21/n_11560615.shtml?updated

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    да выборы будут

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Пофиг/будет достоен нашему уровню.

  • jaroslav

    jaroslav
    3 часа назад

    Пост главы Амурской области может занять Иван Абрамов, либо Владимир Солодов.

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/05/21/n_11560615.shtml?updated

  • v77

    v77
    1 час назад

    Предлагаю Мелюкова - настоящего хозяйственника!

    Человек свой, "изнутри области", руководит крупным городом давно. И не важно кто он - единорос или элдэпээровец, главное - опыт есть.

  • lari

    lari
    1 час назад

    куда катимся((((( ВРИО губернатора Амурки - Абрамов.... сон какой-то, страшный((((

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Братеев1

    давай Труша в губеры!



    Путин - царь,

    Димон - премьер,

    Бодрячок - министр,

    Труш - губер

    .... аааааа пипец ...., остановите планету, я сойду.

  • ansamarov

    ansamarov
    50 минут назад

    народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь