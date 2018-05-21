Александр Козлов: понятие «самый молодой» преследует меня всю жизнь

– Начну с банального вопроса, вы – один из самых молодых губернаторов в России, и уж точно – самый молодой губернатор своего региона. Это вам мешает, помогает, вы чувствуете, что к вам относятся по другому? Или нет?

– Вы знаете, понятие «самый молодой» преследует меня всю мою жизнь. Когда я работал в угольной отрасли в 25 лет, потом важное назначение было руководителем предприятия. Потом в 28 лет – градообразующее, в 30 – министр, мэр столицы. В свое время была аура вокруг возраста. На самом деле, я считаю, для людей, которые хотят чего-то добиться, это не проблема, это – карт-бланш определенный, потому что, пройдя свой жизненный опыт, пройдя десять лет в трудовой книжке, вот у меня угольная отрасль, четыре года – региональный министр сложного министерства ЖКХ, стройка еще была. И полтора года – областная столица, мэром.

То есть, это все позволило мне в таком юном, скажем так, возрасте для этой должности иметь таких очень серьезных учителей в разном направлении. И в последующем – опыт на этих рабочих местах, сегодня уже работая региональным руководителем, губернатором, использовать этот опыт для блага жителей Амурской области. И дальше учиться, получать опыт, знания, которые, я уверен, в жизни пригодятся.

– А вот смотрите, у вас биография действительно довольно богатая. И угольная отрасль, и министерство, и мэрская должность. А какая из этих частей вашей жизни была самая сложная в смысле принятия решений и работы?

– Каждая из этих должностей была, скажем так, сложная. И является таковой. Те люди, которые сейчас работают, понимают, о чем я говорю. Вопрос охвата принятия решений, потому что, на самом деле, от твоего решения, когда ты достигаешь какого-то уровня, может измениться жизнь не только одного человека, а целых предприятий, коллективов. Вот, допустим, работая региональным руководителем, неграмотно распорядиться программой модернизации, можно было поставить под угрозу целые населенные пункты и людей, которые в них проживают, несвоевременно оказав меры поддержки местному заму мэра по ЖКХ или замглавы по району для того, чтобы в зиму не подбрасывало никого и не вводить чрезвычайные ситуации.

Работа на угольном предприятии – это отсутствие, допустим, неправильного отношения. Или не услышать вовремя своих специалистов по плану, можно было поставить под угрозу отсутствие зарплат у целого коллектива, потому что если нет плана – нет денег, нет денег – нет зарплаты.

И мэрская должность – это вообще подход такой, скажем, первые шаги политики, потому что у нас люди всегда требовательные. И я им за это благодарен. И поэтому у нас город Благовещенск в действительности достоин уважения, я считаю, среди дальневосточных городов. И, самое главное, ресурсов как всегда не хватает. И вот малыми, скажем так, силами решать проблемы более, скажем так, большим охватом – это целая такая командная работа всех.

На самом деле, я вам скажу следующее. Любой руководитель, неважно, мэр, губернатор, министр, – ему без своей команды будет сложно, потому что это те люди, которые, в принципе, эти решения транслируют дальше. А мы же понимаем, что решения, транслируемые через несколько посредников, они могут далеко не тем дойти, которые первоисточник говорил. Вот от команды единомышленников, от команды людей, которые рядом с руководителем, очень многое зависит.

– Команда с вами как-то передвигалась или сформировалась уже на последней должности?

– Я скажу следующее. Мои учителя, к сожалению, их уже в угольной отрасли нет в живых, ну, возрастные люди были. Они всегда рекомендовали делать команду из местных людей. Это – высший пилотаж, как они говорили, потому что люди, особенно руководители, они всегда передвигаются. То есть по регионам, скажем так… К сожалению, нет профсоюза руководителей, потому что сегодня есть, завтра нет руководителя, а коллективы остаются. И вот такую команду была задача сделать из местных, не передвигать.

Но я вам скажу следующее, все-таки есть опорные люди, которые, условно, двигают отраслевыми, в принципе. Вот, допустим, у меня есть заместитель, который курирует строительное направление. Он со мной работал и в министерстве, и в мэрии, и сегодня – вице-губернатор, потому что, в принципе, – человек, прошедший землю. И сегодня, каждый раз достигая новых результатов в одном регионе, используя опыт работы на местах, ему позволяет должную нормативную базу, давать мне рекомендации, советы, подсказывать те решения, которые мы не могли сделать, не владея еще теми полномочиями, которые у нас есть сегодня.

– Расскажите про Амурскую область. Это же такой уникальный регион, через реку – Китай, очень разная география, очень как-то разные условия температурные. Вот что про Амурскую область наши слушатели точно не знают, что знаете вы?

– Я скажу следующее. Во-первых, Амурская область – приграничная. И 30 % всей границы с Китаем – это, конечно, накладывает большой отпечаток на ментальность людей, потому что все-таки, живя на границе с такой большой страной, с разной историей взаимоотношений и подходы к жизни немножко другие, ответственно, потому что ошибиться нельзя. Вообще, люди, которые живут на границе, они понимают сейчас, о чем я говорю.

Конечно, мы сегодня используем этот потенциал и развиваем, в том числе, наше приграничное сотрудничество. Оно идет на увеличение. Я скажу следующее, что у нас за 17-й год туристов китайских посетило больше 30 %, чем в 16-м. Больше 94 000 человек, и динамика эта продолжается.

Мы строим мост в Китай автомобильный без единого бюджетного рубля, проект должен завершиться в 19-м году. Половина нашего моста, половину китайцы строят, половину – мы, плюс еще мост через протоку километровый. И 13 километров подъездных путей с виадуками, со всем строит наша компания. Для нас это важно, потому что это – рабочие места наших дорожников, мостовиков, которые приехали из Калининграда, из Читы, из Белогорска нашего. То есть, это важно, потому что кто-то считает: «Зачем нам мост?», а мы считаем еще и рабочие места, кроме того, что у нас еще увеличится логистика и еще лучше будут наши взаимоотношения, потому что сегодня, все-таки, сезонность, река замерзает, наши водители грузовиков ждут по два дня, когда будет нормальная возможность перемещаться.

И, самое главное, мы поставили вопрос, и нас поддержал Юрий Петрович Трутнев на предмет того, чтобы решать вопрос по линии МИД, по линии ФСБ для того, чтобы были автомобильные перевозки в том числе легкового автотранспорта, чтобы люди могли сесть и поехать, допустим, друг к другу в гости.

Не могу не сказать о том, я уже ранее говорил, что иногда решение может изменить не только судьбу одного человека, а судьбу целого региона. И я скажу, что в отношении Амурской области такие решения состоялись. Амурская область вчера – это житница Дальнего Востока, и мы этот статус держим, мы – первые в стране по сое, мы сегодня распахали земли достаточно и уходим уже в переработку. И, используя новые решения, о которых я хотел сказать, такие как территория опережающего развития. У нас строится новый завод по переработке сои, на 250 000 тонн планируется, это – шрот, изолят, то, что сегодня изолят, допустим (белок), сегодня завозится из-за границы, то есть, импортозамещение, переработка и освобождение от налогов для создания новых предприятий это, в принципе, уже сегодня начало реализовываться в Амурской области.

Не менее важный вопрос, после принятия решения – космодром. Да, много скандалов, но, знаете, ни один мой коллега-дальневосточник, не берусь за западников говорить, скажет, что у него сегодня строится город на 20 000 человек, город Циолковский. Начиная от того, что строители там работают. Студенческие отряды со всей страны едут, новы й город, современный город появляется сегодня на карте нашей страны, на территории Амурской области.

«Сила Сибири» – это газопровод, который проходит через всю Амурскую область, это — новый потенциал области, появится газ, газификация, то, чего мы так долго ждали. Мазутные котельные – то, от чего нам надо уходить, слишком дорого. И не менее важный вопрос строительство новых заводов, потому что всегда Амурская область кроме житницы Дальнего Востока, студенты, бывшие студенты могут вспомнить, есть такой памятник челноку на территории Амурской области. Он как-то так эпоху целую символизирует, когда молодой человек, у него на плечах баул. Сегодня мы уже с китайцами имеем взаимоотношения по продаже газа, совместному строительству завода, моста.

И тот завод, который сегодня строит «Газпром» на территории Амурской области по переработке газа. И мы знаем, что сейчас проект СИБУР тоже планируют реализовывать. Это, конечно, изменение области новыми рабочими местами, газпромовский завод даст три тысячи постоянных, 850 человек будут газопровод обслуживать. То есть, это меняет систему образования полностью. И космодром изменил, кафедры новые появились. У нас сегодня Амурский государственный университет взаимодействует с МАИ. И сегодня Газпром даст нам тот рывок. И я вам скажу: все это благодаря одному решению – решению президента, который сказал о том, что будет «Сила Сибири». Договорились.

Вот знаете, сидели, не обсуждая, смог бы кто-то другой с Си Цзиньпином решить, что у нас будет «Сила Сибири»? Не знаю. Владимир Владимирович смог. Смог бы кто-то другой принять решение о том, что космодром у нас будет? Не знаю. Владимир Владимирович смог. И это изменило регион полностью. Мы сегодня – не только житница Дальнего Востока, но и по энергетике - первые на Дальнем Востоке. Нижне-Бурейская ГЭС, которая была сдана в этом году, запуск экспериментальный, сегодня – живой пример, когда, помните, президент приезжал на желтой «Калине» и закладывал тогда НРЗБ, сегодня этот объект стоит. То есть, это говорит о том, что гидростроители в нашей стране есть, они могут строить и вырабатывать эту электроэнергию, которая понадобится на будущее создаваемым объектам, о которых мы с вами сейчас говорим.

Я считаю, что для Амурской области большое важное время пришло. Но мы сегодня, как люди взвешенные, понимаем прекрасно наши возможности региональные, то, что бюджет был закредитован, нас также президент поддержал, была реструктуризация госдолга. И это позволило нам деньги не отдавать в бюджет Российской Федерации, оставить их на зарплаты, на повышение оборотов, на другие задачи, которые стоят сегодня перед нашим населением. И мы понимаем, конечно, что сегодня этих денег может быть недостаточно в полной мере.

Но появление новых объектов сегодня, с учетом принятых решений государства о поддержке создаваемых производств – это освобождение от налогов на определенный промежуток времени, о преференциях при подключении, предоставлении ресурсов тепла, энергетики, это все даст в перспективе новую налогооблагаемую базу для нашего региона. И мы сегодня считали, что 25-28-й год – это увеличение бюджета региона в два раза. И это ли не хорошо? То есть, мы сегодня имеем уже осуществление ранее запланированных проектов 11-го года. И при нас сегодня идет дальше динамика создания новых проектов, о которых мы услышим в 25-28-м году уже как о дающих за собой тот эффект, который ждет каждый житель Амурской области в виде доходной базы региона, позволяющей ему принимать те решения, которые… Дороги, дворы и многие другие проекты.

– Смотрите: Китай и космодром Восточный. Я понимаю, что это совершенно две разные истории, но, тем не менее, уже ведь ближе, чем мы здесь, в Москве, от Китая и от космодрома. Вы были в Китае и на космодроме?

– Конечно. Неоднократно.

– В Китае понравилось?

– Я вам скажу следующее. Оценивать Амурскую область и Китай будет некорректно, объясню, почему. Во-первых, у китайцев сегодня за речку от нас северная территория. Китай разный есть, Южный и Северный. И, когда там проедешь, мы видим город Хэйхэ, который на возник на глазах. Но, когда заходишь за дома в Хэйхэ, понимаешь, покрашены некоторые с одной стороны. Мы понимаем, что там по-разному, я не хотел бы это обсуждать, потому что некорректно, мне кажется, будет обсуждать соседа, как минимум. У них есть свои решения, в отношении которых они двигаются.

И скажу следующее, что сегодня те объекты, которые космодром, гражданский космодром, замечу, он очень интересует, в том числе, с точки зрения туризма. Туризма и сегодня китайцы готовы ездить на запуски, готовы приезжать просто смотреть. Это, на самом деле, очень важно, потому что вы видели неоднократно, всегда говорится, что у нас в стране есть, что показать. И, поверьте мне, там есть не то, что китайцам, просто рядом, через речку, и то, что москвичам показать. Спросите в Москве у кого-нибудь, кто космодром видел, кто ракеты видел.

– Я потому и спросила, хотелось бы как-нибудь увидеть. Расскажите про природу, про температуру. Потому что зимой, видимо, холодно, если я правильно понимаю, очень суровая зима. Лето сухое, вот это колебание температур. Тем более, что у вас же географически есть места, где, ну, не вечная мерзлота, как называется, длинная мерзлота. Вот как здесь развивать сельское хозяйство и так далее? Есть ли с этим проблемы или справляетесь?

– Я вам скажу следующее, что давайте просто поймем, что такое – Амурская область. Это – территория, от одной точки до другой – 1400 километров протяжённость. То есть, у нас крайняя северная точка – город Тында, всем известный строитель БАМа, и Архаинский район, ограничимся Еврейской автономной областью. Вот от одной точки до другой – 1400 километров. В принципе, от Москвы до Ростова и дальше. То есть, для понимания, более 30 миллионов гектаров только лесных, а так – порядка 360 миллионов, представляете, охват. И населенность, к сожалению, 798 тысяч. То есть, нет крупных мегаполисов, плотность, очень, скажем так, низкая.

Область делится на южную часть, где очень хороший бонитет почвы, где сельхозники дают те наши, скажем так, хорошие урожаи по сое, мы сегодня первые благодаря этому. И пытаемся сохранить нашу землю, потому что, если сою сеять, почва падает. И тогда просто земля уже не будет выдавать, да.

И мы согласовали этот вопрос, и сегодня занимаемся этой работой, поставляем в Китай пшеницу, раньше это было НРЗБ, сегодня уже с помощью определенной поддержки, Совбез нас поддержал, спасибо большое, мы поднимали этот вопрос, Патрушев Николай Платонович. И мы можем поставлять пшеницу сегодня в Китай, и этим самым можем замещать севооборот сои, следующая – пшеница, восстанавливать почву, потому что, к сожалению, нам ближе через речку 750 метров, чем до Краснодарского края, где больше 6000 километров. То есть, конечно, себестоимость не просчитается.

И, как правильно сказали, есть северная часть Амурской области, там территории славятся тем, что вся таблица Менделеева. И мы сегодня ведем большую работу, вот у нас компания «Ростех», сейчас большой проект по Огоджинскому месторождению, углю, для того, чтобы группа компаний «Петропавловск» сегодня золотодобычу осуществляет, для того, чтобы на этих северных территориях, где у нас залежи недр, ценных ископаемых, там работали больше предприятия наши и, соответственно, привлекали туда рабочую силу. Мы не беремся за то, чтобы там, может быть, были постоянные поселки. Вахтовый метод, почему бы и нет, зачем, условно, в тех тяжелых условиях строить инфраструктуру, когда нормальная семья вряд ли будет удобно, комфортно жить, проще, когда отработал, вернулся и в нормальном городе живет, у него ребенок в садик и школу ходит.

– Давайте поговорим про нынешнюю ситуацию с чрезвычайной ситуацией по природным пожарам, которая введена теперь уже во всей области. И здесь такой полулитературный вопрос, кто виноват и что делать?

– Скажу следующее: площади большие, много пахотных площадей поджигают. Мы в этом году поймали 52 поджигателя на момент нашего с вами общения. И, к сожалению, даже введение чрезвычайной ситуации, штрафы до 4000 рублей. Я согласен с предложениями разных руководителей на предмет того, что ответственность в отношении должностных лиц и поджигателей всех, кто и мог повлиять, кто устранить мог, все, с этим связанные. Почему? Потому что, к сожалению. Когда никакой силы, группировки не хватит бегать за всеми.

Мы понимаем, что на стихию, в том числе, влияют разные факторы. В нашем случае в этом году, а Амурская область горит всегда, в том году мы, допустим, впервые за 10 лет, нас похвалили, потому что у нас не было таких очагов пожара. По одной простой причине: в осенний период, когда мы готовимся к прохождению весеннего пожароопасного периода, была сухая погода, мы контролируемые отжиги вели вместе с пожарными частями, с МЧС. И подготовились. То есть, в этом году осень была дождливая, в которую отжиги невозможно было вести. Зима – малоснежная, не было вообще осадков, наши коммунальные службы занимались уборкой несанкционированных свалок, а не снега, тоже не зря сидели.

И, к сожалению, в этот весенний период температуры для Амурской области аномальные, +28 в апреле, то есть, они как раз, эта трава – порох, при поджигании возгоралась. Я очень благодарен нашему Рослесхозу, МЧС, которые вошли в положение, руководители все были у нас на территории области, оценили обстановку, поняли, в каких сложных условиях мы работаем, с учетом того, что до пожара только 2-3 дня добираться только, лететь вертолетом 4 часа только в сторону до одного пожара, до другого – 2. То есть, там перелет как от Москвы до Ростова, у нас до пожара долететь, до одного из. И оценили ситуацию, была оказана поддержка, привлечены группировки федеральные, авиацию дали не за счет региона, это тоже очень важно.

Я очень благодарен руководителю МЧС, руководителю Рослесхоза, нас поддержали и мы, благодаря их усилиям, их поддержке сбили, скажем так, этот пик горимости. И наша задача сейчас самая главная – не загореться изнутри. Работают полностью административные комиссии, работают по линии МВД, пожарные инспекции, потому что как раз бесхоз внутри населенных пунктов, где не покошено, двор не убран или еще что-то, у нас много желающих убраться у себя во дворе, это сжечь, потом от ветра это перебрасывает на соседнюю деревню.

Недавно под Благовещенском эвакуировали детский лагерь заранее, чтобы просто гари не было, поймали поджигателей малолетних, баловались. Энергетики видели мотоциклиста поджигающего. Разные люди есть. Вот одного мы в Тыгде, в Магдагачинском районе, взял, к УАЗику привязал бутылки горящие, вез и поджигал. 70 гектаров. Поймали его, в тайге прятался, бросил УАЗик. Но вытащили его из тайги. Больше сил потратили, 4000 рублей заплатил и обратно занимается тем же, чем хочет.

– То есть, вы согласны с теми, кто говорит, что ужесточать надо? И увеличивать штрафы? И уголовную, может быть, ответственность?

– Я поддерживаю полностью всех руководителей, мы, как регион, каждый год проходим эту ситуацию, дальневосточные регионы, думаю, это тоже поддержат, о том, что, считаем, надо ужесточать. Ужесточать не только в отношении должных лиц, лесхозов руководителей, потому что разные истории тоже там есть, у нас там есть один лесхоз. Посмотрел на Гидрометцентр, завтра будет дождь и решил там поджог устроить уже после подписания документы, запрещающего это. Поджег, дождь не пошел, мощностей не хватает, не потушил, вот и история вся, правильно, печальная. То есть, отделается каким-то административным, считай, по-разному. Суд поставит точку свою, но, мне кажется, неправильно после таких усилий и затрат, которые потом государство потратит на устранение этих вещей.

Ответственность надо усиливать, это бесспорно, я думаю, все нас должны поддержать в этом случае. Либо, по крайней мере, тот, кто сомневается, я его приглашаю к нам в регион, просто прожить этот месяц вместе, рядом с пожарными, с этими людьми, которые устраняют, на комиссии МЧС поприсутствовать, так, чтобы ощутить. У нас же иногда, когда сомневаешься, что-то отвергаешь – приедь, посмотри, поприсутствуй, понаблюдай, сам возьми и сделай… Я думаю, таких не найдется, потому что, на самом деле, это правильное решение. По-другому нельзя.

– И это – дорожное интервью губернатора Амурской области Александра Козлова.