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сегодня, 19:55 9

Вода есть, свет есть: чем запомнился амурчанам Александр Козлов

Вода есть, свет есть: чем запомнился амурчанам Александр Козлов
Фото: www.твгород.рф

Один из самых молодых губернаторов России – Александр Козлов – назначен на пост федерального министра. О том, чем запомнился амурчанам бывший руководитель области, журналисты «Альфа-канала» спросили у жителей Благовещенска.

«Город чистый, вода есть, свет есть. Он вообще молодец у нас был. Плохо, что забрали», – считает женщина.

«Как было – так и есть. И цены большие, и зарплаты, и работы нигде нет, вот дочь не может устроиться на работу. Я, хоть и на пенсии, но тоже не могу устроиться на работу, пенсия маленькая», – не разделяет удовольствия предыдущей горожанки еще одна благовещенка.

«Молодой, амбициозный губернатор. Стройкой и космодромом. И какие-то реформы у него были для нас, дальневосточников», – убеждена следующая респондент.

«Ну, если честно, ничем не запомнился», – признался мужчина.

«Культурная программа, как-то город стал позеленее, мост с Китаем, решением социальных проблем. Дороги, дворовые территории облагораживались», – перечислил горожанин.

«Мемом известным запомнился – бодрячком!» – улыбнулась женщина.

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#губернатор #память #СМИ

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    никчёмный губернатор

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Мне запомнился тем,что в Амурской области одна из высоких ,кадастровая стоимость недвижимости,при его правлении,также что половина пожаров в стране,пришлось на Амурскую область.Вот это было в его силах не допустить.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Отвратительный мэр. Снегопад недовесны-2015 с лунными кратерами изо льда на дорогах помним. Скорбим. Губернатор с походкой "под Путина" в выборной агитке. Всё. Ах, да! Бодрячком!

  • Okean555

    Okean555
    49 минут назад

    ща нового лучше выберем!

  • ММС

    ММС
    29 минут назад

    Самый смешной губер.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    28 минут назад

    ММС

    Самый смешной губер.



    Это могло бы быть смешно, коль не было бы так печально роследствиями царствования бодрячка на земле Амурской.

    Авторитет региона загублен на многие годы вперёд.

  • мыжго

    мыжго
    21 минута назад

    Верю только видеоинтервью причем на одном кадре.

  • мери попинс

    мери попинс
    13 минут назад

    Сейчас нового посадят что бы дальше всё выжимать с АО ...

  • мери попинс

    мери попинс
    13 минут назад

    Сейчас нового посадят что бы дальше всё выжимать с АО ...

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