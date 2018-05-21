Вода есть, свет есть: чем запомнился амурчанам Александр Козлов

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Один из самых молодых губернаторов России – Александр Козлов – назначен на пост федерального министра. О том, чем запомнился амурчанам бывший руководитель области, журналисты «Альфа-канала» спросили у жителей Благовещенска.

«Город чистый, вода есть, свет есть. Он вообще молодец у нас был. Плохо, что забрали», – считает женщина.

«Как было – так и есть. И цены большие, и зарплаты, и работы нигде нет, вот дочь не может устроиться на работу. Я, хоть и на пенсии, но тоже не могу устроиться на работу, пенсия маленькая», – не разделяет удовольствия предыдущей горожанки еще одна благовещенка.

«Молодой, амбициозный губернатор. Стройкой и космодромом. И какие-то реформы у него были для нас, дальневосточников», – убеждена следующая респондент.

«Ну, если честно, ничем не запомнился», – признался мужчина.

«Культурная программа, как-то город стал позеленее, мост с Китаем, решением социальных проблем. Дороги, дворовые территории облагораживались», – перечислил горожанин.

«Мемом известным запомнился – бодрячком!» – улыбнулась женщина.