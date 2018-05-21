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По факту жесткой посадки амурского вертолета возбудили уголовное дело

По факту жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело возбудили следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, 20 мая 2018 года с 18 часов по 19 часов в 250 километрах от села Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края потерпел крушение частный вертолет Sud-Aviation Gazell. На борту находились четверо человек, три из которых получили телесные повреждения различной степени тяжести, а один погиб. После посадки произошло самовозгорание вертолета, который сгорел полностью.

Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, по уголовному делу планируется назначить ряд экспертиз, допросить свидетелей случившегося, истребовать документацию на судно, провести иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • arsenalets

    arsenalets
    6 минут назад

    Да.. прокатили генерала. Земля пухом.

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