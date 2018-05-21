Трутнев представил Александра Козлова коллективу Минвостокразвития

«У Александра Козлова достаточно большой и активный путь на Дальнем Востоке, я желаю ему успехов в работе», – сказал Трутнев, представляя нового министра.

По словам вице-премьера, они договорились, что переходный период будет короткий. «Никакого спада в работе министерства допустить мы не имеем права», – сказал Трутнев.

«Инвестиционные проекты, создание рабочих мест, улучшение условий жизни, развитие демографии – это всё является приоритетом развития Дальнего Востока и работы министерства. Сегодня уже проделана большая работа, принято много нормативных документов. Предстоит ещё принять ряд законодательных актов, которые позволят достигнуть поставленных задач. Будем работать», – цитирует главу Минвостокразвития России портал NADV.ru.

Александр Козлов стал третьим российским министром, отвечающим за развитие Дальнего Востока. Ведомство было образовано в 2012 году: первым его возглавил Виктор Ишаев, его сменил Александр Галушка.

Юрий Трутнев попросил нового главу Минвостокразвития Александра Козлова в понедельник, 21 мая, подготовить кадровые предложения по министерству. «Я попросил его сегодня к 16 часам подготовить свое видение приоритетов министерства и каких-то первых изменений в команде, в конструкции», – сказал Трутнев.

В свою очередь Козлов отметил, что если команде министерства потребуется обновление, то это будут люди не только из Амурской области. «Сегодня эти вопросы будут обсуждаться, но с учетом вперед поставленных задач. Но опыт людей, которые сегодня работают в министерстве, он обязательно в последующем будет использоваться», – добавил министр.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 мая Александра Козлова назначили на должность министра по развитию Дальнего Востока. До этого около трех лет он занимал должность губернатора Амурской области, до этого – мэра Благовещенска (менее года) и министра ЖКХ областного правительства (около трех лет).