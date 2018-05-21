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сегодня, 19:10 12

Трутнев представил Александра Козлова коллективу Минвостокразвития

Трутнев представил Александра Козлова коллективу Минвостокразвития

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев представил назначенного министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова коллективу ведомства в Москве, сообщает ТАСС. Бывший амурский губернатор стал третьим министром после Ишаева и Галушки.

«У Александра Козлова достаточно большой и активный путь на Дальнем Востоке, я желаю ему успехов в работе», – сказал Трутнев, представляя нового министра.

По словам вице-премьера, они договорились, что переходный период будет короткий. «Никакого спада в работе министерства допустить мы не имеем права», – сказал Трутнев.

«Инвестиционные проекты, создание рабочих мест, улучшение условий жизни, развитие демографии – это всё является приоритетом развития Дальнего Востока и работы министерства. Сегодня уже проделана большая работа, принято много нормативных документов. Предстоит ещё принять ряд законодательных актов, которые позволят достигнуть поставленных задач. Будем работать», – цитирует главу Минвостокразвития России портал NADV.ru.

Александр Козлов стал третьим российским министром, отвечающим за развитие Дальнего Востока. Ведомство было образовано в 2012 году: первым его возглавил Виктор Ишаев, его сменил Александр Галушка.

Юрий Трутнев попросил нового главу Минвостокразвития Александра Козлова в понедельник, 21 мая, подготовить кадровые предложения по министерству. «Я попросил его сегодня к 16 часам подготовить свое видение приоритетов министерства и каких-то первых изменений в команде, в конструкции», – сказал Трутнев.

В свою очередь Козлов отметил, что если команде министерства потребуется обновление, то это будут люди не только из Амурской области. «Сегодня эти вопросы будут обсуждаться, но с учетом вперед поставленных задач. Но опыт людей, которые сегодня работают в министерстве, он обязательно в последующем будет использоваться», – добавил министр.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 мая Александра Козлова назначили на должность министра по развитию Дальнего Востока. До этого около трех лет он занимал должность губернатора Амурской области, до этого – мэра Благовещенска (менее года) и министра ЖКХ областного правительства (около трех лет).

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#российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    забери с собой своих лизоблюдов

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Сегодня уже проделана большая работа, принято много нормативных документов.



    в Минвостокразвитии 250 человек работает, ежегодно на зарплаты только по поллярда из бюджета тратится

    кошмар

    работа идет - результат одни бумажки.

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Сократить и оклад средний по ДВ,чем это они отличаются от простого народа?Только тогда,когда поживут жизнью простого народа,может тогда светлые идеи в голову будут приходить,как улучшить жизнь дальневосточников.

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Реально думал, что контора этого министерства находится в ХБРе, а они, оказывается, в МСК.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Sah



    Сегодня уже проделана большая работа, принято много нормативных документов.



    в Минвостокразвитии 250 человек работает, ежегодно на зарплаты только по поллярда из бюджета тратится

    кошмар

    работа идет - результат одни бумажки.



    Развели дармоедов....

    С уважением

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Бесталковое министерство, одни бумаги как во всей стране России.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Ксаныч

    Бесталковое министерство, одни бумаги как во всей стране России.



    А в другое нашего бы и не взяли.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ксаныч

    Бесталковое министерство, одни бумаги как во всей стране России.



    А в другое нашего бы и не взяли.



    По существу))

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало ))))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    24 минуты назад

    А когда будет новость как козлов в сортир сходил?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    22 минуты назад

    «Никакого спада в работе министерства допустить мы не имеем права», – сказал Трутнев. Слава богу что Сансаныч именно тот человек который никакого спада не допустит. Представляете : Завтра утро наступит..Солнышко пригреет. И бабах - СПАД. Другой министр растерялся бы. Задумался...Как выявить в какой стопке СПАД. Но наш Сан Саныч привык оперативно реагировать на проблемы СПАДОВ. Недаром он в хоккее устойчив к силовому противодействию соперников. Быстро взбежит на 3 этаж министерства. Откроет дверь аналитическо-планового департамента. За 1 минуту найдет файл с отчетом о количестве работников ТОРа с нарастающим эффектом. И молниеносно внесет изменение. И тут же подъем начнется.....А если этого не сделать. То СПАД может принять лавинообразный,неуправляемый процесс. И тогда нам всем мало не покажется !!

  • vertex

    vertex
    14 минут назад

    https://www.rbc.ru/photoreport/18/05/2018/5af06daf9a794730ee82f858?from=right_3

    Вот они - "специалисты"...

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