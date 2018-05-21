Поиски пожарного в Зейском районе продолжаются

Фото: gazeta-bam.ru

Пропавший в Зейском районе десантник-пожарный из Республики Марий Эл до сих пор не найден. Поиски идут уже одиннадцатый день. Обычный срок для подобной работы – десять дней, но в данном случае ее решили продолжить.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», разыскиваемый десантник-пожарный прибыл в Амурскую область помогать в тушении лесных пожаров. Он исчез около поселка Снежногорск Зейского района вечером 10 мая. В Амурском центре ГЗ И ПБ сообщили, что в понедельник утром, 21 мая, поиски пожарного возобновились. Их осуществляют 31 человек и три единицы техники.

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#Зея #происшествия

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Василий Кленин