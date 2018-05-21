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сегодня, 17:59 2

В Свободном собираются реконструировать Дворец культуры железнодорожников

В Свободном собираются реконструировать Дворец культуры железнодорожников
Фото: gzt-sv.ru

До 2020 года в Свободном должны провести масштабную реконструкцию и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников. На это уже выделено более 230 миллионов рублей.

232 миллиона 157 тысяч 465 рублей пойдет из федерального и областного бюджетов на модернизацию здания. Начать выполнение работ генподрячик должен после подписания контракта, а закончить не позднее 30 июня 2020 года, об этом говорится в конкурсной документации.

Большая часть средств – около 156 миллионов рублей пойдет непосредственно на реконструкцию самого здания, которое находится по адресу: переулок Театральный, 2 города Свободного. Остальные деньги будут потрачены на наружные сети водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения, а также на благоустройство и озеленение территории, временные здания и сооружения, пусконаладочные работы и даже незапланированные работы и затраты.

Этапы выполнения работ не устанавливаются. Отдельно прописан гарантийный период непрерывной эксплуатации объекта. Он составляет 5 лет, в том числе: 5 лет на несущие и ограждающие конструкции (фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровля, фасадная система, пандусы, крыльца); 2 года – на внутренние и наружные инженерные системы, элементы благоустройства и озеленения; 12 месяцев – на светопрозрачные конструкции, окна и двери, а также 12 месяцев на монтируемое оборудование.

Как сообщало Амур.инфо, ранее ДК принадлежало РЖД, и ведомство собиралось просто закрыть его. Свободненцы собирали подписи под письмом президенту с просьбой сохранить учреждение культуры. Депутаты областного законодательного собрания попросили президента РЖД безвозмеждно передать здание городу. Соответствующее решение было принято в феврале 2016 года. Koгдa OAO «PЖД» пepeдaвaлo зданиe в городскую coбcтвeннocть, из него вывeзли вcе – oт aппapaтypы дo cцeничecкoгo peквизитa. Гopoдy двopeц дocтaлcя в cocтoянии, требующем ремонта.

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#жизнь #культура #Свободный #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    5 минут назад

    И началась эта реконструкция в 232 миллиона, с ухода начальницы отдела культуры на больничный и с вскрытия ее кабинета болгаркой назначенной исполняющей обязанности

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