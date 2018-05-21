Мама убитой в детском саду благовещенки впервые пришла в суд

При этом, мать обвиняемого утверждает, что пара жила благополучно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийство случилось в ноябре 2017 года. На молодую женщину напали прямо в детском саду, от многочисленных ножевых ранений она скончалась. На следующий день полиция задержала бывшего супруга погибшей Константина Варламова, тот свою вину признал.

Трехлетнего сына пока воспитывают родные погибшей женщины. Судебное следствие по этому делу продолжается.

На очередном заседании обвиняемый, по словам присутствующих, снова не мог сдержать слез. Сейчас судья и гособвинитель допрашивают свидетелей. Одним из них оказалась журналистка «Альфа-канала».

«У меня ребенок ходит в сад, где всё произошло. Мы в тот день чуть-чуть опоздали в садик, позвонили в домофон, нам открыли, и я увидела эту девушку. Она вся была в крови. Я выбежала из садика, наверное, надеясь, что скорая приедет быстрее. Мы звонили в скорую постоянно, просили, чтобы нам сказали, что делать, если у человека ножевые ранения», – рассказала на суде Анна Краснобаева.