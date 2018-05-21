Под предлогом снятия порчи злоумышленницы похитили у амурчанки больше 200 тысяч рублей

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В дежурную часть Белогорска обратилась местная жительница, сообщив, что две незнакомки, обманув ее, похитили 224 000 рублей. Женщины подошли к жертве на улице и сообщили, что на ней лежит порча. За то, чтобы снять ее, «гадалки» попросили деньги.

Предварительно установлено, что потерпевшая возвращалась домой, когда к ней на улице подошла незнакомая женщина. Незнакомка в ходе беседы сообщила, что на потерпевшей лежит порча и предложила для проведения обряда по ее снятию пройти в сквер, где в последующем к разговору присоединилась еще одна злоумышленница.

После некоторых манипуляций с иглами и фотографией, злоумышленницы убедили доверчивую амурчанку в наличии порчи и попросили для ее снятия принести деньги. Поверив словам незнакомок, женщина сняла со счета свои сбережения и отдала им. После получения денег злоумышленницы скрылись.

В настоящее время по данному факту вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщает амурское управление МВД.