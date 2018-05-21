В Белогорске начали патрулировать берег реки Томь

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Управление по делам ГО и ЧС администрации Белогорска приступило к патрулированию береговой линии реки Томь в границах городского округа. На особом контроле находятся центральная часть города и берег в районе парка Котовского в районе острова Старица.

«Как и ранее, разрешенных мест для купания в Белогорске нет, – говорит начальник управления Михаил Драгунов. – По поручению главы города, проверили сохранность всех знаков, предупреждающих о запрете купания. Их установили девять штук. Несмотря на то, что купальный сезон на водных объектах начинать, в принципе, очень и очень рано, температура воды низкая, в Амурской области уже зарегистрирован первый случай утопления подростка в одном из районов региона. Поэтому по поручению главы, патрулирование береговой зоны начинаем сегодня, а с 1 июня в микрорайоне Сосновка начнется дежурство спасателей на организованном спасательном посту».

Вместе с этим в школах Белогорска началась разъяснительная работа о правилах поведения на воде. На муниципальном ризографе напечатано около двух тысяч листовок. Они распространяются в школах города.

«План по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Белогорска на 2018 год, уже утвержден, – добавил Михаил Драгунов. – Он включает три направления организационной, профилактической и разъяснительной работы, которая касается и проведения инструктивно-методических занятий с руководителями детских оздоровительных лагерей, инструкторами по плаванию, владельцами водных объектов по теме: "Безопасность на водных объектах"».

Соблюдают ли жители Белогорска запрет на купание в реке Томь, проверят полиция и административная комиссия. Официальных пляжей в Белогорске нет, а в местах массового отдыха установлены таблички «Купание запрещено». За нарушение требования будут штрафовать на сумму до двух тысяч рублей.