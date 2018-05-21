Амурчанин погиб в поле под колесами трактора

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В селе Кустанаевка Белогорского района погиб 57-летний мужчина. 19 мая он работал на тракторе в поле. Машина заглохла, тракторист вышел из кабины, чтобы завести двигатель вручную. В этот момент трактор, оставленный на включенной передаче, поехал и задавил мужчину.

Тракторист получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили в амурском следственном управлении. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#ДТП

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Елена Котейко