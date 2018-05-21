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сегодня, 17:24 4

Амурчанин погиб в поле под колесами трактора

Амурчанин погиб в поле под колесами трактора
Фото: www.proza.ru

В селе Кустанаевка Белогорского района погиб 57-летний мужчина. 19 мая он работал на тракторе в поле. Машина заглохла, тракторист вышел из кабины, чтобы завести двигатель вручную. В этот момент трактор, оставленный на включенной передаче, поехал и задавил мужчину.

Тракторист получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили в амурском следственном управлении. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#ДТП

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17 мая, 17:29
Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Соболезнование семье погибшего,утрата невосполнимая...

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    вот такая наша техника. попробуй японца на передачи завести

  • Мелисса

    Мелисса
    36 минут назад

    Ужас какой((.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    35 минут назад

    tankist btb

    вот такая наша техника. попробуй японца на передачи завести



    На механической коробке без проблем заводится.

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