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сегодня, 17:23 2

Возбуждено уголовное дело по факту смерти от ожогов подростка в Екатеринославке

Возбуждено уголовное дело по факту смерти от ожогов подростка в Екатеринославке

Амурские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели от ожогов школьника из Екатеринославки Октябрьского района. При этом, по какой статье расследуется уголовное дело, в амурском следственно управлении не говорят.

Умершего от обширных ожогов 15-летнего Юрия похоронили. Как сообщало Амур.инфо, мальчик пытался совершить самосожжение во дворе частного дома, в котором жил.

ЧП произошло 11 мая. По некоторым сведениям, предварительно подросток облил себя горючей жидкостью. Получив ожоги более 90 процентов поверхности тела, школьник скончался в областной клинической больнице.

Изначально была версия, что попытка суицида была вызвана проблемами с учебой, но позднее, по словам главы района, от нее отказались.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Искренне жалко школьника,соболезнование родителям,такое горе не пережить...

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