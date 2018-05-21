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21мая
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сегодня, 17:10 1

На проведение Дня молодежи благовещенская администрация готова потратить более полумиллиона рублей

На проведение Дня молодежи благовещенская администрация готова потратить более полумиллиона рублей
Фото: архив Амур.инфо

Благовещенская администрация выделила более 500 тысяч рублей на организацию и проведение Дня молодежи. От организатора требуется разработать концепцию мероприятия, которое продлится 4 часа, организовать выступление коллективов.

Общая цена контракта – 551 тысяча рублей. Заказчиком выступает управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Судя по конкурсной документации, День молодежи в областном центре пройдет в период с 30 июня по 8 июля. Точная дата еще будет уточняться.

Местом проведения праздника станет уличная сцена на площади имени Ленина. Мероприятие начнется в 18:00 и продлится до 22:00. За это время со зрителями должны провести интерактивы и конкурсы, должны выступить молодежные танцевальные и вокальные коллективы.

Также на празднике будут награждать за вклад в реализацию молодежной политики Благовещенска. В последние полтора часа ожидается выступление вокально-инструментальной группы. Помимо этого, организатору мероприятия предстоит подготовить различное оборудование, в том числе генераторы огня, дыма и тумана.

Победитель аукциона должен определиться в конце мая.

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#городская власть #отдых #праздники #финансы

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    На молодежи,как и на детях экономить нельзя... Молодежь взрослеет ,приходит к власти и отнимает деньги у пенсионеров...

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