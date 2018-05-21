Амур.инфо перезапустило сервис «Купоны»

На сайте Амур.инфо новую жизнь обрел раздел «Купоны». После технического перерыва, который длился около полугода, редакция информагентства перезапустила сервис. Теперь пользователи сайта могут получить самые выгодные скидки на товары и услуги.

Чтобы воспользоваться сервисом «Купоны», нужно быть зарегистрированным на сайте Амур.инфо. Необходимо зайти в соответствующий раздел, выбрать понравившуюся акция и получить купон – либо за деньги, либо бесплатно.

В данный момент в разделе действуют 14 акций из разных сфер – красота, питание, развлечение, образование.

«Наше тличие от конкурентов в том, что купоны можно приобрести дешевле, чем на других сервисах. Плюс изменены условия для рекламодателей в сторону гибкости. Для пользователя этот сервис – это возможность на выгодных условиях приобрести товар и воспользоваться услугой, а для рекламодателей это возможность за небольшие деньги привлечь клиентов», – сказала руководитель проекта Анна Крошко.