Мост через Амур, хоккей, ГПЗ: чем занимался Александр Козлов в Приамурье

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Именно при нем в Амурской области начал работать космодром Восточный. Первый пуск ракеты 27 апреля 2016 года отложили примерно на сутки, и на следующий день –28-го – «Союз» благополучно взлетел. Второй пуск был менее удачным: ракета взлетела, но спутники не вышли на орбиту и упали в океан. Третий – и пока последний – пуск благополучно состоялся 1 февраля 2018 года.

В прошлом году заработала еще одна ГЭС в Приамурье – Нижнебурейская, которую начали строить еще в 2010 году. Правда, в том же 2017-м на ГЭС произошла авария. Именно при Александре Козлове началось строительство моста через Амур, о котором неоднократно говорили более 20 лет. Проект еще очень далек от завершения, но сейчас работы идут по обеим сторонам реки.

С другой стороны, при этом губернаторе застопорился другой масштабный проект – намывная набережная Амура и «Золотая миля». Сначала прекратилось финансирование строительства из бюджета, а потом обанкротилась главная строительная организация – «Буреягэсстрой». Последним событием в этом направлении стало открытие участка набережной между улицами Пионерской и Шевченко в сентябре 2017 года.

Также обанкротилось еще одно известное в Благовещенске предприятие – СК «Городок». В результате его деятельности (а также нескольких других строительных фирм) в Приамурье образовалось немалое количество обманутых дольщиков. Областное правительство разработало порядок, по которому не получившие жилье дольщики смогут получить денежную компенсацию. Выплаты уже идут.

Правительство Александра Козлова активно развивало инвестиционную привлекательность области. В 2017 году Приамурье вошло в десятку субъектов России, рост инвестиций в который составил около 40 %. Во многом это связано со строительством Амурского газоперерабатывающего завода, который станет одним из крупнейших предприятий в своей отрасли в России и мире. С другой стороны, области так и не удалось найти инвесторов на такие масштабные проекты, как «Золотая миля» и «Маленькая Венеция».

За время губернаторства Александра Козлова сменилось немало министров и глав районов и городов области. Но самым заметным структурным изменением в системе управления стало упразднение областного министерства внутренней и информационной политики.

Также амурчане заметили интерес бывшего губернатора к хоккею – виду спорта, который ранее мало развивался в Приамурье. За годы своего губернаторства Александр Козлов построил несколько крытых ледовых площадок в нескольких городах и поселках области. Он организовал уникальный международный хоккейный матч «Содружество», который два года проходит на границе – на льду реки Амур.

В последнее время самым заметным событием в жизни области стало тяжелое прохождение пожароопасного периода. Амурская область не просто стала лидером по площади лесных пожаров - из 1,27 миллиона гектаров сгоревших площадей на Приамурье приходится почти половина – более 591 тысячи гектаров.