В Амурской области началась антинаркотическая операция «Мак»
На всей территории Амурской области проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак–2018». Ее проведение предполагает шесть этапов. Первый стартовал в понедельник, 21 мая.
Как сообщает амурское управление МВД России, в операции «Мак–2018» принимают участие сотрудники всех правоохранительных структур региона, а также представители органов исполнительной власти.
Приоритетными задачами «Мак–2018» являются выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.
Всем, кому известны факты незаконного оборота наркотических средств или имеется информация о гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, просят сообщить об этом в ближайший отдел органов внутренних дел или по телефону 02. Телефон доверия УМВД России по Амурской области в Благовещенске: (4162) 59-40-59.
Операция «Мак–2018» завершится в октябре.
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