В Амурской области началась антинаркотическая операция «Мак»

Фото: indianspices.ru

На всей территории Амурской области проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак–2018». Ее проведение предполагает шесть этапов. Первый стартовал в понедельник, 21 мая.

Как сообщает амурское управление МВД России, в операции «Мак–2018» принимают участие сотрудники всех правоохранительных структур региона, а также представители органов исполнительной власти.

Приоритетными задачами «Мак–2018» являются выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

Всем, кому известны факты незаконного оборота наркотических средств или имеется информация о гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, просят сообщить об этом в ближайший отдел органов внутренних дел или по телефону 02. Телефон доверия УМВД России по Амурской области в Благовещенске: (4162) 59-40-59.

Операция «Мак–2018» завершится в октябре.