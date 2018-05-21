Амурчанин забил молотком отчима и мать

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В Амурской области вступил в законную силу приговор суда в отношении 26-летнего мужчины. Он получил 13 лет лишения свободы за убийство матери и причинение отчиму тяжких телесных повреждений, от которых мужчина впоследствии скончался.

В деле осужденного есть еще один эпизод. 16 ноября 2016 года в селе Поздеевка Ромненского района он пробрался в чужую квартиру и украл вещи на 7 100 рублей. А уходя, разлил по полу бензин и поджег его – хотел скрыть следы преступления. В результате сгорело имущество на 41 230 рублей.

Убийство в селе Поздеевка произошло 31 мая 2017 года. В ходе конфликта молодой человек несколько раз ударил молотком по голове отчиму. За него вступилась мать, на голову которой тоже обрушились удары. Оба пострадавших скончались от полученных травм.

«С учетом данных о личности, суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой привел доводы о своей невиновности и суровости назначенного наказания», – сообщает прокуратура Амурской области.

17 мая текущего года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор районного суда законным и обоснованным. Назначенное наказание признано справедливым. Приговор вступил в законную силу.