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сегодня, 16:10 2

Амурчанин забил молотком отчима и мать

Амурчанин забил молотком отчима и мать
Фото: investig.ru

В Амурской области вступил в законную силу приговор суда в отношении 26-летнего мужчины. Он получил 13 лет лишения свободы за убийство матери и причинение отчиму тяжких телесных повреждений, от которых мужчина впоследствии скончался.

В деле осужденного есть еще один эпизод. 16 ноября 2016 года в селе Поздеевка Ромненского района он пробрался в чужую квартиру и украл вещи на 7 100 рублей. А уходя, разлил по полу бензин и поджег его – хотел скрыть следы преступления. В результате сгорело имущество на 41 230 рублей.

Убийство в селе Поздеевка произошло 31 мая 2017 года. В ходе конфликта молодой человек несколько раз ударил молотком по голове отчиму. За него вступилась мать, на голову которой тоже обрушились удары. Оба пострадавших скончались от полученных травм.

«С учетом данных о личности, суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой привел доводы о своей невиновности и суровости назначенного наказания», – сообщает прокуратура Амурской области.

17 мая текущего года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор районного суда законным и обоснованным. Назначенное наказание признано справедливым. Приговор вступил в законную силу.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    46 минут назад

    очень мало, не меньше чем 30 надо

  • Мелисса

    Мелисса
    19 минут назад

    Скотина.

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