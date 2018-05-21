Открытки с символикой «АмурЭкспоФорума–2018» отправят российским коллекционерам

С просьбой прислать им открытки с символикой «АмурЭкспоФорума» к организаторам мероприятия, а также в амурский филиал «Почты России» обратились жители регионов Дальнего Востока. А через социальную сеть выставки-ярмарки запросы прислали жители Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

21 мая первые карточки начнут своё путешествие с благовещенского главпочтамта, сообщает пресс-служба областного правительства. Собрания российских коллекционеров пополнят около 100 карточек с символикой «АмурЭкспоФорума–2018».

В 2018 году амурский филиал «Почты России» специально к международной выставке-форуму «АмурЭкспоФорум–2018» выпустил памятные открытки. Тираж составил 600 штук.

Почтовая открытка была двух видов: на одном варианте размещена символика «АмурЭкспоФорума» – это профиль Триумфальной арки на фоне высящегося города; на другом - добавлен самолет, летящий над облаками.

Почта «АмурЭкспоФорума-2018» работала все три дня – 18, 19 и 20 мая. Здесь же на открытку ставился памятный штемпель. Сотрудники клеили марки, которые позволяли отправить послание в любой регион России или даже за рубеж. В общей сложности, посетители разобрали более 500 сувенирных открыток. Около 100 открыток отправятся по почте коллекционерам по оставленным заявкам.

На экспоместе «Почты России» также была представлена брендированная и филателистическая продукция. Пользовались большой популярностью марки, посвященные инаугурации президента и командам-участницам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

«АмурЭкспоФорум-2018» работал в Благовещенске с 18 по 20 мая. Мероприятие проходило в рамках Российско-Китайской выставки приграничных городов. С 22 по 24 мая она завершится в городе Хэйхэ Международной торгово-экономической ярмаркой.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска, оператор - компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2018 году в выставке участвовали 150 компаний.

В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял первое место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.