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сегодня, 15:47 0

В Зейском районе заменили сгоревший мост

В Зейском районе заменили сгоревший мост

На месте сгоревшего моста в Зейском районе установили новое инженерное сооружение. Автомобильное сообщение с поселком Огорон в течение десяти дней было полностью восстановлено, сообщили в министерстве строительства и транспорта Амурской области.

Как сообщалось ранее, из-за лесных пожаров 5 мая на 11-м километре автомобильной дороги Огорон – Зея сгорел мост. Временно для проезда автотранспорта был обустроен объезд.

На сегодняшний день подрядной организацией, осуществляющей обслуживание дороги Огорон – Зея, на месте сгоревшего деревянного моста установлено современное инженерное сооружение – дорожная металлическая водопропускная труба диаметром 1,9 метра и длиной 9,6 метра.

Использование труб для пропуска воды имеет свои преимущества. Труба не поддается коррозии и горению, а также влиянию временных нагрузок от проезжающего автотранспорта, отметили в ведомстве.

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#транспорт

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