В Зейском районе заменили сгоревший мост

Как сообщалось ранее, из-за лесных пожаров 5 мая на 11-м километре автомобильной дороги Огорон – Зея сгорел мост. Временно для проезда автотранспорта был обустроен объезд.

На сегодняшний день подрядной организацией, осуществляющей обслуживание дороги Огорон – Зея, на месте сгоревшего деревянного моста установлено современное инженерное сооружение – дорожная металлическая водопропускная труба диаметром 1,9 метра и длиной 9,6 метра.

Использование труб для пропуска воды имеет свои преимущества. Труба не поддается коррозии и горению, а также влиянию временных нагрузок от проезжающего автотранспорта, отметили в ведомстве.