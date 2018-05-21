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сегодня, 15:29 2

Участник опроса на Амур.инфо предложил посадить лотосы в парке Дружбы

Участник опроса на Амур.инфо предложил посадить лотосы в парке Дружбы
Фото: kartinki-cvetov.ru

Читатели Амур.инфо ответили на вопрос редакции: «Что, по-вашему, нужнее в благовещенском парке Дружбы?» Голосование продлилось с 15 по 22 мая. В нем приняли участие 1 256 человек. Большинство из них высказались в пользу установки качелей и каруселей для детей.

Этот вариант выбрали 355 респондентов (28,3 % от всех проголосовавших). Парку Дружбы нужно озеленение – так считают 329 человек (26,2 %). На третьем месте вариант «Канал, наполненный водой». Его выбрали 233 участника опроса (18,6 %).

В парке нужны беседки и лавочки для отдыха – в этом уверены 130 человек (10,4%). 71 человек (5,7%) проголосовал за площадки для скейтеров и велодорожки. Оборудование территории для инвалидов в рамках программы «Доступная среда» хотят видеть 59 человек (4,7%). Площадка для выгула собак нужна 51 человеку (4,1%). Волейбольную площадку хотят видеть в парке Дружбы 19 человек (1,5%).

Девять участников голосования предложили свой вариант. «И карусели, и беседки, и лавочки на берегу живописного водоема», – предлагает один из респондентов. «Другие места города нужно обустраивать», – считает другой. Третий строго одергивает: «Хватит. Достаточно тратить деньги».

«Убрать церковный храм из парка» – высказался один из проголосовавших. «Не нужно менять. Есть другие районы в городе, где нужно парки делать», – написано в одном из вариантов. «Все перечисленное», – сообщил аноним, имея в виду, что парку Дружбы необходимы качели, велодорожки, спортивные площадки, а также площадка для выгула собак.

Среди альтернативных вариантов есть «Ремонт строений. Ужасный вид» и «Очистка верхнего канала, заполнение водой, озеленение – к примеру, лотосами». Последний, девятый читатель считает, что парку нужнее космодром.

Тем временем на главной странице Амур.инфо стартовал новый опрос. Он посвящен деятельности бывшего губернатора Амурской области, который в пятницу, 18 мая, был утвержден президентом Путиным на должность министра развития Дальнего Востока. Прием голосов завершится 28 мая.

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#жизнь #СМИ

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Комментарии
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  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    А еще в парке Дружбы много людей, так же как и на набережной, занимаются скандинавской ходьбой с палками. Для нее тоже дорожка нужна по логике. Там желательно не по асфальту ходить.

  • ММС

    ММС
    21 минута назад

    Ну, прям укроп предложили посадить, бросил семена сам вырастит.

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