Конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» за неделю собрали более 20 тысяч зрителей

За неделю полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области, на котором проводятся всеармейские конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», посетило более 20 тысяч зрителей, в основном это жители Благовещенска и Амурской области. Но некоторые приехали из других регионов страны, в том числе из центральных.

Многие организации централизовано привозят своих сотрудников на автобусах, сообщили в пресс-службе ВВО. Кроме того, запущен специальный маршрут автобуса из Благовещенска до полигона. На мероприятие съехались фотографы Дальнего Востока, открыв фотоохоту на танки и БМП.

«Люди спешат воспользоваться уникальным случаем – бесплатно посетить гонку со стрельбой лучших экипажей боевых машин и танков страны. Кроме того, гости мероприятия с восторгом осматривают военно-исторический комплекс "Партизанская деревня" и выставку современных и исторических образцов вооружения и военной техники», – сообщили в пресс-службе ВВО.

Как сообщалось ранее, на полигоне ДВОКУ с 14 по 25 мая проводятся всеармейские конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Для выявления чемпионов среди танковых и мотострелковых подразделений в Благовещенск съехались 13 сильнейших команд со всех военных округов и профильных военных училищ страны.

Посетить соревнования, а также побывать в «Партизанской деревне» можно каждый день, кроме дня закрытия, с 10 часов утра до 18 часов вечера. 21 мая на полигоне стартовал последний этап – эстафета танковых экипажей. 22 и 23 мая пройдет эстафета мотострелковых соединений, 24 мая – снова пройдут соревнования танковых экипажей, а 25 мая – торжественное закрытие.