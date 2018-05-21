Ространснадзор проверит белогорского владельца вертолета, совершившего аварийную посадку

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«Ранее проверку мы не проводили, так как это не наш поднадзорный субъект – он зарегистрирован не на территории Дальневосточного федерального округа, а в другом регионе страны. Теперь будем проводить проверку, потому что это случилось на нашей поднадзорной территории», – сообщили в управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

По словам представителя ведомства, проверка займет не менее 20 рабочих дней.

По информации хабаровской «Комсомольской правды» владелец вертолета зарегистрирован в Северо-Западном межрегиональном территориальном управлении. Решение о проведении проверки также принимает Росавиация.

«Мы сейчас проводим предпроверочные мероприятия для принятия решения о начале проверки в отношении частного владельца воздушного судна. Она будет либо внеплановой в рамках федерального закона № 294, либо в рамках КоАП. Там предварительно просматривается статья 11.4 «Нарушение порядка использования воздушного пространства», – проинформировали в УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора.

Свою проверку по факту ЧП проводят следователи. Предприниматель Виктор Медведев, который на своем вертолете Ми-2 доставил пострадавших и тело погибшего в Экимчан, рассказал ТАСС, что авиапроисшествие произошло, когда Сергей Мельниченко и его пассажиры искали место для рыбалки.

«Мельниченко – предприниматель из Белогорска, которому принадлежал вертолет "Газель" – прилетел в район на рыбалку. У него там угодья на реке Уда. С базы оттуда он и еще двое человек вылетели в поисках удобного для ловли рыбы места и упали», – сказал Медведев.

Как сообщало Амур.инфо, частный вертолет, которым управлял его владелец – известный белогорский бизнесмен Сергей Мельниченко – совершил 20 мая аварийную посадку в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Помимо Мельниченко, на борту находилось два пассажира. Один из них – московский генерал-майор ФСБ в отставке.

После столкновения с землей воздушное судно воспламенилось, но люди успели спастись. Однако позднее 77-летний силовик скончался, предположительно, от сердечного приступа. Пострадавшие были доставлены в Экимчан. За помощью к местным медикам обратились трое. Двое из них, в том числе Мельниченко, от госпитализации отказались.