В благовещенском детском саду у детей появились рвота и понос

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились родители детей младшей группы одного из благовещенских детских садов. На прошлой неделе у нескольких малышей в этом учреждении появились рвота и понос. Позже аналогичные признаки заметили у ребятишек из другой группы. По словам родителей, в садике должен провести проверку Роспотребнадзор.

Мама ребенка из младшей группы рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что проблема возникала постепенно. «В минувший вторник, 15 мая, открылась рвота у первого мальчика, – рассказала девушка. – Но на следующий день его снова привезли в садик. Со среды заболели сразу несколько детей. У одних была рвота, у других еще и понос с температурой. Одну девочку до детского сада не довезли – тошнить ребенка еще в машине начало».

Всего, по словам мамы, в группе заболели около семи детей, в том числе и ее ребенок. «В четверг, 17 мая, мы отвезли ребенка в больницу, сдали анализы, – рассказала мама. – Они оказались чистыми – никакой инфекции у ребенка не обнаружили».

Девушка также пояснила, что в течение этих дней родители постоянно звонили в детский сад, выясняли, почему группу не закрыли, почему допускали заболевших детей. По ее словам, руководство детского сада не объяснило происходящее.

«Сообщили в четверг, что группу продезинфицировали, – добавила родительница. – Но в четверг дети были в группе. Когда проводили дезинфекцию, непонятно. Кроме того, мы узнали, что во вторник детям во время приема пищи выдавали груши. Но не целые, а порезанные. Некоторые родители по этому поводу обратились в Роспотребнадзор, им сказали, что 21 мая собираются провести проверку в детском саду».

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в управление Роспотребнадзора с просьбой подтвердить информацию о проверке в учреждении.