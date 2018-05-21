Дождливый день: прогноз погоды на 22 мая

Фото: catspaw.ru

В Амурской области 22 мая установится переменная облачность. Ожидаются дожди и грозы. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами до 13-18 метров в секунду, днем – до 18-23 метров в секунду.

Температура ночью составит от плюс 8 до плюс 16, местами будет около нуля. Днем термометры покажут плюс 22…30, в дожде – плюс 12…17. В Благовещенске ожидается переменная облачность, в конце дня возможен дождь. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 8-13 метров в секунду, порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13…15, днем – плюс 28…30, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL