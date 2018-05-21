Благовещенцы подозревают, что надписи на стенах рекламируют наркотики

Благовещенцы обращают внимание на загадочные надписи, появляющиеся в городе на стенах домов и в подъездах. Горожане подозревают, что это реклама телеграм-канала, где продают наркотики.

«Есть некие подозрения, что это бот для телеграм, в котором продают наркотики. Весь город в таких надписях», – сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» читатель, не пожелавший назвать свое имя. Мужчина также прислал несколько фотографий с надписями на стенах. На одной из них под названием подписано «гаш», «амф», что можно истолковать как «гашиш» (наркотическое вещество, производное конопли) и «амфетамин» (синтетический наркотик).

Между тем в мессенджере «Телеграм» работает группа с названием, как на фото. Кроме того, в интернете доступен сайт. «Надежные адреса, не забываем оставить отзыв! Дамы и господа, регистрация и вход в данный момент не доступны, мы работаем для того, чтоб стать лучше, все покупки без авторизации, приносим извинения! Приятных покупок, друзья!» – приветствует посетителя надпись в верхней части сайта.

В опциях указан Благовещенск и районы города: «Золотой квадрат», «жд», «хлопкопрядильная фабрика», «район мебельной фабрики», «ТЭЦ», «Тайвань». На сайте размещены предложения купить kris white 0,3, 0,5 и 1 грамм, а также «микс» 3 грамма, цены от 900 до 2 300 рублей. По запросу kris white поиск в интернете выдает результат: это метилендиоксипировалерон – психоактивное вещество со стимулирующими свойствами. Указаны способы оплаты – через терминалы Qiwi и биткоин. Также на сайте опубликована вакансия закладчика. Это человек, который оставляет наркотик – так называемую закладку – в заранее обусловленном месте, координаты которого затем передаются клиенту.

«В полицию обращались граждане, по всем фактам появления надписей проводятся проверки. В управляющие компании направлены представления об устранении надписей», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.