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Благовещенцы подозревают, что надписи на стенах рекламируют наркотики

Благовещенцы подозревают, что надписи на стенах рекламируют наркотики

Благовещенцы обращают внимание на загадочные надписи, появляющиеся в городе на стенах домов и в подъездах. Горожане подозревают, что это реклама телеграм-канала, где продают наркотики.

«Есть некие подозрения, что это бот для телеграм, в котором продают наркотики. Весь город в таких надписях», – сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» читатель, не пожелавший назвать свое имя. Мужчина также прислал несколько фотографий с надписями на стенах. На одной из них под названием подписано «гаш», «амф», что можно истолковать как «гашиш» (наркотическое вещество, производное конопли) и «амфетамин» (синтетический наркотик).

Между тем в мессенджере «Телеграм» работает группа с названием, как на фото. Кроме того, в интернете доступен сайт. «Надежные адреса, не забываем оставить отзыв! Дамы и господа, регистрация и вход в данный момент не доступны, мы работаем для того, чтоб стать лучше, все покупки без авторизации, приносим извинения! Приятных покупок, друзья!» – приветствует посетителя надпись в верхней части сайта.

В опциях указан Благовещенск и районы города: «Золотой квадрат», «жд», «хлопкопрядильная фабрика», «район мебельной фабрики», «ТЭЦ», «Тайвань». На сайте размещены предложения купить kris white 0,3, 0,5 и 1 грамм, а также «микс» 3 грамма, цены от 900 до 2 300 рублей. По запросу kris white поиск в интернете выдает результат: это метилендиоксипировалерон – психоактивное вещество со стимулирующими свойствами. Указаны способы оплаты – через терминалы Qiwi и биткоин. Также на сайте опубликована вакансия закладчика. Это человек, который оставляет наркотик – так называемую закладку – в заранее обусловленном месте, координаты которого затем передаются клиенту.

«В полицию обращались граждане, по всем фактам появления надписей проводятся проверки. В управляющие компании направлены представления об устранении надписей», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

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#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    Опять мэрия не в курсе. А новости дали рекламу!!! Зачёт. Уже больше года эти надписям по всем домам. Кто должен их замазывать? И будет ли толк? Будет новый бот новый канал и новые надписи.

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    2 часа назад

    здесь необходим комментарий начальника полиции в стиле саши бородача: "А я не в курррсе, товарррищи!!!"

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    эти надписи в городе буквально везде- и на жилых домах и на гаражах и т.д. странно,что власти этого раньше не заметили, наверное пешком по городу не ходят.

  • Nikitaoneee

    Nikitaoneee
    54 минуты назад

    Амф синтетический самое страшное что может быть, неделями не спят , не жрут и т.д. ужасно , постоянно требуется доза по наздре либо покурить её ,особые отчаянные товарищи её даже колят..подобно мульке в 90е. Самый прикол её жрут процентов 50 молодежи... кто-то балуется , кто-то на системе...куда смотрят власти не непонятно... Ну скоро все увидите что будет с поколением .. какбудто специально вытравливают..от неё дохнут

  • mm_андрей воронин

    mm_андрей воронин
    30 минут назад

    Надписи везде!!!!!!!!!! Реакции властей нет!!!!

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    22 минуты назад

    Были же уже вроде новости про эти надписи, нет?

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