«АмурЭкспоФорум» стал площадкой для крупных инвестиционных проектов

Себя показать и других посмотреть. Этот девиз актуален не только для частных лиц и предпринимателей, но и для городов и даже стран: Благовещенск и Хэйхэ, Россия и Китай на «АмурЭкспоФоруме» демонстрировали возможности, узнавали о технологиях и актуальных наработках.

Как всегда, «АмурЭкспоФорум» стал площадкой для различных начинаний. Официальные лица Приамурья и провинции Хэйлунцзян открыли деловую программу, пройдя по перспективным экспозициям и провели совместный форум. Многие большие проекты области осуществляются при активном инвестировании заречных соседей.

«Мы видим, что китайские сторона в этом заинтересована. Живой пример – строительство такого проекта, как мост. Мы познакомились и с банкирами, которые здесь присутствуют, и с теми, кто строит этот мост, и мы понимаем, что это только начало. Вокруг этого моста вырастут логистические центры, и мы сегодня, не стесняясь этого, можем задумываться и о следующем проекте – железнодорожная ветка», – сообщил экс-губернатор Приамурья Александр Козлов.

Заместитель главы территории приграничного экономического сотрудничества города Хэйхэ Шэнь Цюхуэй продемонстрировал российским официальным лицам на интерактивной карте совмещение логистических центров вблизи строящегося моста через Амур: «Мы с вашим губернатором говорили про сотрудничество между Благовещенском и Хэйхэ. Есть несколько проектов, которые можно реализовать с помощью строящегося моста между нашими странами. Это будет взаимовыгодно двум сторонам. Мы все готовы, это будет хорошим началом и отличным будущим».

В Амурской области созданы три территории опережающего развития. В Агентстве по привлечению инвестиций отметили, что интерес у иностранных инвесторов присутствует наравне с местными предпринимателями. Один из резидентов ТОР, оформивший кейс документов через Агентство по привлечению инвестиций – общество «Асфальт». Сейчас дочерняя фирма снабжает бетонными растворами строящийся газоперерабатывающий завод в Свободном.

«В нашем понимании это только начало, есть определённая стратегия развития этого предприятия, пока это только планы, но мы будем также их реализовывать», – прокомментировал генеральный директор АО «Асфальт» Андрей Сенотрусов

Практически все докладчики форума подчеркнули – основная цель мероприятия – выгодно использовать наше географическое положение, чтобы экономики приграничных территорий развивались благодаря сотрудничеству.

«В прошлом году у нас по притоку инвестиций Амурская область приросла практически на 40 %, инвестиции составили 186 миллиардов рублей. По этому показателю Амурская область вошла в 5 лидеров среди всех субъектов РФ», – рассказал директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов

Эксперты считают, что после того, как реализуемые проекты – мост, газоперерабатывающий завод и другие – будут построены, сферы сотрудничества России и Китая только расширятся.