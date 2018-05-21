Футбольные ворота в Пояркове, из-за которых погиб школьник, не должны были стоять на стадионе

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На стадионе в Пояркове не должно было быть ворот, которые упали на мальчика и нанесли ему смертельную травму головы. До 1 июня в селах района должны проверить все спортивные объекты и сооружения, а также потенциально опасные места.

О том, что ворот не должно было быть на сельском стадионе в момент ЧП, рассказала Татьяна Ненашева, председатель районной рабочей группы, которая была создана распоряжением главы для расследования несчастного случая. Другие подробности собственного расследования и выводы комиссии председатель озвучивать не стала, таккак идет расследование уголовного дела.

«Площадка эта многофункциональная, сдана в декабре 2014 года. Она новая, с мягким покрытием, не представляющая угрозу. На ней можно играть в баскетбол, мини-футбол, гандбол. Ворота переносные, ворота вообще не закрепляются, и не сделаешь ничего. Мы много читали, потому что такие многофункциональные площадки для нас новое, и они не должны быть закреплены. Единственное, что там ворот не должно было быть. Мы у себя, на своем уровне, примерно нашли, что могло способствовать, но следственный комитет, может, и по-другому определит. Поэтому виновных лиц я не могу вам назвать, это следствие определит», – рассказала Татьяна Ненашева.

После ЧП ворота со стадиона, принадлежащего сельскому совету, убрали. Теперь они хранятся в подсобном помещении спортивного сооружения, и их выносят, только когда на площадке есть тренер или другой взрослый, который приглядывает за детьми.

Полностью выводы рабочей группы озвучили в начале мая на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На собрание были приглашены все заинтересованные лица, в том числе главы районных сельсоветов. Им дано поручение до 1 июня проверить все потенциально опасные объекты в селах: полуразрушенные здания, колодцы и так далее, и ограничить к ним доступ, сделав заграждения. А также найти собственников и выдать им соответствующие предписания.

Районная рабочая группа, в свою очередь, должна до 1 июня обследовать все сельские спортивные сооружения в районе. Специалисты занимаются этим одновременно с приемкой пришкольных лагерей.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 22 апреля. На школьника упали футбольные ворота. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик скончался. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.