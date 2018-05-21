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сегодня, 12:31 14

На борту вертолета, аварийно севшего в Хабаровском крае, был известный белогорский бизнесмен

На борту вертолета, аварийно севшего в Хабаровском крае, был известный белогорский бизнесмен
Фото: gzt-sv.ru

Обновлено: 13:46

Вертолетом, который совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, управлял известный бизнесмен из Белогорска Сергей Мельниченко. По предварительной информации, воздушное судно принадлежит ему, а полеты на вертолете – его хобби.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на руководителя отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации Тугуро-Чумиканского района Олега Волгина, вертолет Aerospatiale SA.342 Gazelle принадлежал предпринимателю из города Белогорска Сергею Мельниченко.

«Он управлял этим еврокоптером, на борту находились два пассажира. Они вылетели из города Белогорска Амурской области в период между 18:00 и 19:00 по местному времени по направлению к нам на ключ, впадающий в реку Шевли примерно в 250 км от Чумикана. Сегодня ночью выжившие при жёсткой посадке вышли на директора нашего предприятия «Сонико-Чумикан», как я понял, он знает летевших на этом вертолёте людей. Около 6 утра с рассветом вертолёт этой организации вылетел к месту ЧП. Около 8:20 он прибыл в район реки Шевли для перевозки пострадавших», – сообщил Волгин.

По данным издания, Сергей Мельниченко является известным в Амурской области бизнесменом. По данным ЕГРЮЛ, он ведёт бизнес по 25 направлениям, а полёты на вертолёте – его хобби. Предприниматель постоянно участвует в проходящих в Приамурье авиашоу. По информации от администрации Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, последний рейс Aerospatiale SA.342 Gazelle в место слияния рек Шевли и Уда не был зарегистрирован.

После ЧП пострадавших и тело скончавшегося пассажира на частном вертолете доставили в Экимчан. И хотя по разным данным на борту находились всего три человека, один из которых скончался по пути к зимовью, за медицинской помощью в итоге обратились трое. Это подтверждают и амурский минздрав, и медперсонал Селемджинской больницы. У пилота, 47-летнего Сергея Мельниченко диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Несмотря на это, мужчина заявил, что чувствует себя хорошо, и покинул лечебное учреждение.

У 39-летнего жителя Хабаровска – травма позвоночника. Лечение он получает в отделении реанимации Селемджинской больницы, бортом санавиации его собираются доставить в АОКБ. У жителя Москвы 1967 года рождения ушиб грудной клетки. От госпитализации он также отказался.

Тело мужчины, который скончался вскоре после происшествия, предположительно, от сердечного приступа, доставлено в морг в поселок Токур. Известно, что ему было более 70 лет и он также житель столицы. По словам Олега Волгина, умерший был генерал-майором ФСБ в отставке. После ухода из органов он работал вице-президентом компании «СИБУР» по безопасности.

Гости, летевшие из Амурской области, заранее, как полагается, никого не предупредили о своем приезде.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло в ночь на 21 мая. Частный вертолет, на борту которого находились три человека, в том числе пилот, совершил жесткую посадку. После чего воздушное судно загорелось и сгорело полностью.

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#жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    Богатые тоже плачут

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    1 час назад

    А чё ему плакать-то. Он жив-здоров, жбан чуток встряхнул, дед от приступа преставился, третий с позвоночником, тоже не смертельно, забашляет на лечение и всего делов-то. Ответственность, даже если и уголовка, сидеть не будет. Опять же деньгами откупится. Вертолет сгорел? Да он и не один у него по-ходу, да новый купит. Так что - жизнь продолжается.

  • MetsNY

    MetsNY
    1 час назад

    Серышевский это ведь их с братом бизнес.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Чота не сходится цифра - "...Частный вертолет, на борту которого находились три человека, в том числе пилот..."

    "...У 39-летнего жителя Хабаровска – травма позвоночника..." - это 1 человек,

    "...У жителя Москвы 1967 года рождения ушиб грудной клетки..." - это второй человек,

    "...Известно, что ему было более 70 лет и он также житель столицы..." - это третий человек,

    "...У пилота, 47-летнего Сергея Мельниченко диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга..." - это получается четвёртый?

  • SSk

    SSk
    42 минуты назад

    Бог не фраер он все видит) ходят слухи что они с этого вертолета лосиков убивали потом у себя на заводе в колбасу превращали)

    возможно кто то и местных охотников подстрелил вертолет) дабы не фулиганили

  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    38 минут назад

    SSk

    +100

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    SSk

    Бог не фраер он все видит) ходят слухи что они с этого вертолета лосиков убивали потом у себя на заводе в колбасу превращали) возможно кто то и местных охотников подстрелил вертолет) дабы не фулиганили



    Так эта колбаса золотой будет. Проще её из собачатины делать и продавать как лосиную.



  • Полиграф

    Полиграф
    27 минут назад

    SSk

    Бог не фраер он все видит) ходят слухи что они с этого вертолета лосиков убивали потом у себя на заводе в колбасу превращали) возможно кто то и местных охотников подстрелил вертолет) дабы не фулиганили



    Ну, что за гнусные предположения. я полагаю, что граждане любовались природой смотрели с высоты чтоб никто не поджигал лес. как могут такие достойные жители зверушек обижать только фотоохота.

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    14 минут назад

    Погибший, по данным Эхо мск, был генералом ФСБ

  • кашалот

    кашалот
    11 минут назад

    на фото Robinson R44, а в тексте Aerospatiale SA.342 Gazelle - опять нестыковки...

  • Русский продукт

    Русский продукт
    6 минут назад

    Да у него их несколько.

  • Русский продукт

    Русский продукт
    6 минут назад

    Да у него их несколько.

  • Русский продукт

    Русский продукт
    6 минут назад

    Да у него их несколько.

  • Кёртис

    Кёртис
    19 секунд назад

    Он не браконьеров,скорее наоборот...а тайга у него в аренде.

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