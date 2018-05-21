На борту вертолета, аварийно севшего в Хабаровском крае, был известный белогорский бизнесмен

Фото: gzt-sv.ru

Обновлено: 13:46



Вертолетом, который совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, управлял известный бизнесмен из Белогорска Сергей Мельниченко. По предварительной информации, воздушное судно принадлежит ему, а полеты на вертолете – его хобби.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на руководителя отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации Тугуро-Чумиканского района Олега Волгина, вертолет Aerospatiale SA.342 Gazelle принадлежал предпринимателю из города Белогорска Сергею Мельниченко.

«Он управлял этим еврокоптером, на борту находились два пассажира. Они вылетели из города Белогорска Амурской области в период между 18:00 и 19:00 по местному времени по направлению к нам на ключ, впадающий в реку Шевли примерно в 250 км от Чумикана. Сегодня ночью выжившие при жёсткой посадке вышли на директора нашего предприятия «Сонико-Чумикан», как я понял, он знает летевших на этом вертолёте людей. Около 6 утра с рассветом вертолёт этой организации вылетел к месту ЧП. Около 8:20 он прибыл в район реки Шевли для перевозки пострадавших», – сообщил Волгин.

По данным издания, Сергей Мельниченко является известным в Амурской области бизнесменом. По данным ЕГРЮЛ, он ведёт бизнес по 25 направлениям, а полёты на вертолёте – его хобби. Предприниматель постоянно участвует в проходящих в Приамурье авиашоу. По информации от администрации Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, последний рейс Aerospatiale SA.342 Gazelle в место слияния рек Шевли и Уда не был зарегистрирован.

После ЧП пострадавших и тело скончавшегося пассажира на частном вертолете доставили в Экимчан. И хотя по разным данным на борту находились всего три человека, один из которых скончался по пути к зимовью, за медицинской помощью в итоге обратились трое. Это подтверждают и амурский минздрав, и медперсонал Селемджинской больницы. У пилота, 47-летнего Сергея Мельниченко диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Несмотря на это, мужчина заявил, что чувствует себя хорошо, и покинул лечебное учреждение.

У 39-летнего жителя Хабаровска – травма позвоночника. Лечение он получает в отделении реанимации Селемджинской больницы, бортом санавиации его собираются доставить в АОКБ. У жителя Москвы 1967 года рождения ушиб грудной клетки. От госпитализации он также отказался.

Тело мужчины, который скончался вскоре после происшествия, предположительно, от сердечного приступа, доставлено в морг в поселок Токур. Известно, что ему было более 70 лет и он также житель столицы. По словам Олега Волгина, умерший был генерал-майором ФСБ в отставке. После ухода из органов он работал вице-президентом компании «СИБУР» по безопасности.

Гости, летевшие из Амурской области, заранее, как полагается, никого не предупредили о своем приезде.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло в ночь на 21 мая. Частный вертолет, на борту которого находились три человека, в том числе пилот, совершил жесткую посадку. После чего воздушное судно загорелось и сгорело полностью.

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