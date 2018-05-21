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сегодня, 12:00 20

Центризбирком подтвердил, что губернатора Амурской области выберут 9 сентября

Центризбирком подтвердил, что губернатора Амурской области выберут 9 сентября
Фото: www.4vsar.ru

Выборы губернаторов Амурской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, главы которых войдут в новый состав правительства, пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгений Шевченко. Ранее эту же информацию сообщили в Амурском избиркоме.

«В Амурской и Тюменской областях 9 сентября состоятся прямые выборы губернаторов. Что касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то здесь губернатора изберут депутаты законодательного собрания округа», – сказал Евгений Шевченко.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил президенту Владимиру Путину предложения по составу правительства. На пост главы Минприроды глава кабмина предложил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, губернатор Амурской области Александр Козлов станет министром по развитию Дальнего Востока, глава Тюменской области Владимир Якушев возглавит Министерство строительства и ЖКХ.

Выборы глав регионов проходят в сентябре, в единый день голосования. В этом году выборы пройдут 9 сентября, а кампании должны официально назначить в период с 31 мая по 10 июня.

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • Табуретка

    Табуретка
    4 часа назад

    Так кто и.о.?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Солодов

  • Ledi

    Ledi
    4 часа назад

    Никак не могут определиться. Видимо лучшего из луших выбирают.

  • Ledi

    Ledi
    4 часа назад

    Никак не могут определиться. Видимо лучшего из луших выбирают.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    4 часа назад

    Зачем, выбирать, пусть кремль назначит, че деньги тратить, все равно его выберут

  • true_rus

    true_rus
    3 часа назад

    С Хабаровска, зам Трутнева. Очередной

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    ну на фиг варяга

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    http://www.dfo.gov.ru/polpred/vices/vice3/

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Выберут или назначит ?

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Выберут или назначит ?

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Конечно,назначенного выберут,что Вы, ей богу....

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Назначили уже-Солодова В.В...Потом и выберут его.Потому что народ за него.Правда его плохо знают у нас. Но как узнают обязательно выберут !!!

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    1 час назад

    Колесов дубль два? опять засланный казачок.

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    говорят что солодов из москвы

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    гомункулус

    говорят что солодов из москвы



    Бедненький. За что его так?

  • goraslava

    goraslava
    51 минута назад

    Суворов смотри тут такой расклад, может уже пора показать как ты можешь.Мы поддержим! Решайся, шанс хороший!

  • гомункулус

    гомункулус
    47 минут назад

    теперь проект АЭС в Новопетровке для Китая у нас на ура пройдёт! Властям на радость. Варягу же всё равно-ему здесь не жить

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    http://www.dfo.gov.ru/polpred/vices/vice3/

    Снова не пьющий.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    29 минут назад

    Надо срочно резервное электроснабжение в местный избирком подводить.

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

    Дядя Саша

    Надо срочно резервное электроснабжение в местный избирком подводить.



    Не поможет. Резерв тоже иногда заканчивается.



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