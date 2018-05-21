Центризбирком подтвердил, что губернатора Амурской области выберут 9 сентября
Выборы губернаторов Амурской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, главы которых войдут в новый состав правительства, пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгений Шевченко. Ранее эту же информацию сообщили в Амурском избиркоме.
«В Амурской и Тюменской областях 9 сентября состоятся прямые выборы губернаторов. Что касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то здесь губернатора изберут депутаты законодательного собрания округа», – сказал Евгений Шевченко.
В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил президенту Владимиру Путину предложения по составу правительства. На пост главы Минприроды глава кабмина предложил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, губернатор Амурской области Александр Козлов станет министром по развитию Дальнего Востока, глава Тюменской области Владимир Якушев возглавит Министерство строительства и ЖКХ.
Выборы глав регионов проходят в сентябре, в единый день голосования. В этом году выборы пройдут 9 сентября, а кампании должны официально назначить в период с 31 мая по 10 июня.
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