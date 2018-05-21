Благовещенского предпринимателя оштрафовали за наклейки с коловратом

Фото: УФСБ по ВВО ОФСБ РФ по Благовещенскому гарнизону

В Благовещенске суд постановил привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя. За продажу наклеек, похожих на запрещенные, владельца магазина спецодежды оштрафовали на 2 000 рублей.

Как сообщает управление ФСБ России по Восточному военному округу, сотрудники отдела ФСБ России по Благовещенскому гарнизону и сотрудники органов внутренних дел провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в Благовещенске был пресечен сбыт продукции с символикой, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами.

Продукция представляет собой наклейки с изображением волка и надписи «Я один, но стою целой стаи шакалов», с коловратом на фоне. Одна такая наклейка продавалась в магазине по 40 рублей.

В магазине предположили, что покупатель, купивший наклейку, обратился в органы. После визита представителей ФСБ и МВД товар изъяли из продажи. При этом в магазине прокомментировали, что наклейки не имеют никакого отношения к нацистской символике, так как на них изображен славянский символ.

В решении суда говорится о том, что предприниматель признан виновным по части 2 статьи 20.3 КоАП РФ «Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики, сходных до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Предприниматель, которому принадлежит магазин спецодежды, оштрафован на 2 000 рублей.