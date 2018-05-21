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сегодня, 11:45 7

Благовещенского предпринимателя оштрафовали за наклейки с коловратом

Благовещенского предпринимателя оштрафовали за наклейки с коловратом
Фото: УФСБ по ВВО ОФСБ РФ по Благовещенскому гарнизону

В Благовещенске суд постановил привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя. За продажу наклеек, похожих на запрещенные, владельца магазина спецодежды оштрафовали на 2 000 рублей.

Как сообщает управление ФСБ России по Восточному военному округу, сотрудники отдела ФСБ России по Благовещенскому гарнизону и сотрудники органов внутренних дел провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в Благовещенске был пресечен сбыт продукции с символикой, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами.

Продукция представляет собой наклейки с изображением волка и надписи «Я один, но стою целой стаи шакалов», с коловратом на фоне. Одна такая наклейка продавалась в магазине по 40 рублей.

В магазине предположили, что покупатель, купивший наклейку, обратился в органы. После визита представителей ФСБ и МВД товар изъяли из продажи. При этом в магазине прокомментировали, что наклейки не имеют никакого отношения к нацистской символике, так как на них изображен славянский символ.

В решении суда говорится о том, что предприниматель признан виновным по части 2 статьи 20.3 КоАП РФ «Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики, сходных до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Предприниматель, которому принадлежит магазин спецодежды, оштрафован на 2 000 рублей.

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#закон #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    5 часов назад

    Может биться и доказывать, привлекать экспертов и отстаивать.

    Если афедрона не жалко

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    но ведь на этой наклейке символ совсем не похож... ни на что.

  • Maliko

    Maliko
    3 часа назад

    Надо запретить смотреть на ночное небо - там свастик не пересчитать-каждая спиральная галактика.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да ладно звезды на облака точно нельзя смотреть там точно есть все. Видимо органы решили перед центром показать работу в этом напралении.

  • Роман Костенко

    Роман Костенко
    2 часа назад

    Так хочется прокоментировать, прям сказать-высказать. Но не буду) Прочитают еще)

  • Роман Костенко

    Роман Костенко
    2 часа назад

    Так хочется прокоментировать, прям сказать-высказать. Но не буду) Прочитают еще)

  • Alexx555

    Alexx555
    1 час назад

    ОЧЕНЬ КОРЯВЫЙ ХОД СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА СТАРИННЫХ ЗДАНИЯХ МАССА СИМВОЛОВ, НАПОМИНАЮЩИХ ЗАПРЕЩЕННЫЕ, И КАК ТО НЕ ШТРАФУЮТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, А ЕЩЁ НАЦИСТЫ И ВИЛКАМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ДАВАЙТЕ ВИЛКИ ЗАПРЕТИМ!!!???

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