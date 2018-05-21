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21мая
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сегодня, 10:59 0

В Благовещенске инкассатор, присвоивший больше двух миллионов, лишился свободы

Благовещенский городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который работая инкассатором, присвоил более 2 миллионов рублей. Мужчину судили по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 29 марта по 6 апреля 2016 года техник-инкассатор, исполняя свои должностные обязанности по инкассации денег из платежных терминалов с последующей доставкой их в банк и имея свободный доступ к деньгам, принадлежащим индивидуальному предпринимателю, пошел на преступление. Мужчина не сдал деньги в кассу одного из банков Благовещенска на сумму 2 150 000 рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

При назначении наказания судом установлено отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей на сумму 2 150 000 рублей, судом удовлетворён. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.

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#закон #криминал

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