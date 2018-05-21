В Благовещенске за день в ДТП пострадали двое детей

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В Благовещенске за один день в результате ДТП пострадали два ребенка. В первом случае девочка неожиданно для водителя вышла на дорогу из-за препятствия, ограничившего обзор. Во втором случае при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок-пассажир одной из машин.

Оба ДТП случились 20 мая. В 18:10 возле дома № 22 по улице Амурской водитель Honda Airwave, выезжая со двора, не пропустила девочку. Ребенок шел по линии тротуара к игровой площадке. В результате наезда девочка получила травму. Пострадавшую доставили в больницу.

Как уточняет представитель городского отдела ГИБДД, для водителя появление маленького пешехода на проезжей части стало неожиданным, так как девочка вышла на дорогу из-за препятствия, ограничивающегося обзор водителя.

В 20:51 на нерегулируемом перекрестке улиц Северной и Театральной столкнулись Honda Insight Hybrid и Toyota Toyoace. В результате происшествия оба водителя, а также двухлетний пассажир «тойоты» получили травмы. Ребенок перевозился в автокресле.

Всего за пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП семь человек получили травмы. Среди пострадавших – двое детей.

«С наступлением теплой погоды дети все больше времени проводят на улице, однако прогулки на свежем воздухе не всегда заканчиваются благополучно. Только в мае текущего года произошло восемь ДТП с участием несовершеннолетних, из них пять ДТП – с участием детей пешеходов, два ДТП – с участием юных велосипедистов. В одном ДТП пострадал маленький пассажир. Хотелось бы отметить, что в ДТП с участием юных велосипедистов сопутствующей виной становится тот факт, что они не спешиваются с велосипеда при переходе проезжей части, а дети-пешеходы выбегают на дорогу из-за различных строений и припаркованных автомобилей», – подчеркивает начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко.