С начала навигации на водоемах Приамурья инспекторы ГИМС зафиксировали 18 нарушений

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С начала навигации в Приамурье инспекторами Госинспекции по маломерным судам МЧС России проведено 345 патрулирований, из них 177 – совместно со спасателями. В ходе работы инспекторы выявили 18 административных правонарушений. Большая часть протоколов составлена в Благовещенском, Свободненском и Бурейском районах.

Основными из них стали несоблюдение правил эксплуатации маломерного судна, нарушение обеспечения безопасности пассажиров – отсутствие спасательных жилетов. В прошлом году за аналогичный период инспекторы ГИМС составили 17 протоколов.

Согласно установленным правилам, владельцы маломерных судов должны пройти обучение и получить удостоверение на право управления маломерным судном и гидроциклом. Поэтому с началом навигации желающие получить водительское удостоверение сдают экзамены по судовождению. На сегодняшний день уже аттестовано 99 судоводителей. Всего же на территории области на учете в Центре ГИМС МЧС России стоит около 12 тысяч судоводителей и более 9 тысяч маломерных судов.

При выявлении нарушений инспекторы ГИМС привлекают судоводителя к административной ответственности в виде штрафа. При грубых нарушениях, к которым относится управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, владелец маломерного судна лишается права на его управление. С этого года сотрудники ГИМС МЧС России имеют право помещать судно на специальную стоянку. Такая мера может применяться при отсутствии права управления, водительского удостоверения при себе или регистрации маломерного судна, наличии неисправности транспортного средства, при котором запрещается его эксплуатация, управление в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают любителям рыбной ловли и судоводителям Приамурья о необходимости строго соблюдать правила эксплуатации маломерных судов: не выходить на маломерных судах без удостоверения на право управления судном; находиться в маломерном судне разрешено только в спасательном жилете; необходимо строго соблюдать скоростной режим, не перегружать судно; нельзя выходить на воду в темное время суток; не использовать маломерные суда при неблагоприятных погодных условиях.

Запрещается управлять маломерным судном: не зарегистрированным в установленном порядке; не прошедшим технического освидетельствования (осмотра); без бортовых номеров; переоборудованным без соответствующего разрешения; в состоянии опьянения.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Амурской области 8(4162) 53-99-99.